https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/emniyet-seridindeki-tira-carpti-3-kisi-hayatini-kaybetti-1099228515.html

Emniyet şeridindeki tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Niğde'de emniyet şeridinde park halinde duran tıra arkadan çarpan araçtaki üç kişi hayatını kaybetti. 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T14:49+0300

2025-09-09T14:49+0300

2025-09-09T15:02+0300

türki̇ye

niğde

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099228359_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9fa1f6e3bff66e51c951fbccac53d21.jpg

Ankara- Niğde Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halinde duran tıra, bir araç arkadan çarptı. Kazada üç kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.Park halindeki tıra çarptıA.D. yönetimindeki 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran Y.D. idaresindeki 51 AR 130 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada, otomobilde bulunan F.D, F.D. ve M.B.D. hayatını kaybetti.Yaralanan sürücü A.D. ve otomobilde bulunan M.A.D, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

türki̇ye

niğde

niğde, trafik kazası