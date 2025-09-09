https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/emniyet-seridindeki-tira-carpti-3-kisi-hayatini-kaybetti-1099228515.html
Emniyet şeridindeki tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Emniyet şeridindeki tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de emniyet şeridinde park halinde duran tıra arkadan çarpan araçtaki üç kişi hayatını kaybetti. 09.09.2025
Ankara- Niğde Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halinde duran tıra, bir araç arkadan çarptı. Kazada üç kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.Park halindeki tıra çarptıA.D. yönetimindeki 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran Y.D. idaresindeki 51 AR 130 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada, otomobilde bulunan F.D, F.D. ve M.B.D. hayatını kaybetti.Yaralanan sürücü A.D. ve otomobilde bulunan M.A.D, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
niğde, trafik kazası
Emniyet şeridindeki tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
14:49 09.09.2025 (güncellendi: 15:02 09.09.2025)
Niğde'de emniyet şeridinde park halinde duran tıra arkadan çarpan araçtaki üç kişi hayatını kaybetti.
