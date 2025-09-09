Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/maduro-imparatorluk-yalanlara-basvuruyor-ve-hollywood-tarzi-hikayeler-uyduruyor-1099208653.html
Maduro: İmparatorluk yalanlara başvuruyor ve Hollywood tarzı hikayeler uyduruyor
Maduro: İmparatorluk yalanlara başvuruyor ve Hollywood tarzı hikayeler uyduruyor
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına tepki göstererek, 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına karşı çıkarak, Venezüella'nın uzun yıllardır uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede etkin rol üstlendiğini ve bu çabaların Birleşmiş Milletler (BM) raporlarıyla da desteklendiğini ifade etti.ABD'nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına tepki gösteren Maduro, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/abd-venezuella-gerginligi-surerken-abd-savunma-bakani-ve-genelkurmay-baskani-porto-rikoya-gitti-1099206968.html
abd, venezüella, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, donald trump
Maduro: İmparatorluk yalanlara başvuruyor ve Hollywood tarzı hikayeler uyduruyor

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına karşı çıkarak, Venezüella'nın uzun yıllardır uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede etkin rol üstlendiğini ve bu çabaların Birleşmiş Milletler (BM) raporlarıyla da desteklendiğini ifade etti.
ABD'nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına tepki gösteren Maduro, şu ifadeleri kullandı:

İmparatorluk yalanlara başvuruyor ve Hollywood tarzı hikayeler uyduruyor. Ahlak ve etik sahibi olan, Tanrı ile olan kişi hiçbir zaman yalan anlatılarla lekelenmez. Miami Mafyası'na söylüyorum: Venezuela halkı asla lekelenmez. Yalan ve manipülasyonlara karşı birlik olmalıyız. Venezuela barış ve birlik içinde olmalı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
DÜNYA
ABD-Venezüella gerginliği sürerken: ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Porto Riko'ya gitti
00:35
