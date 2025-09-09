https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/maduro-imparatorluk-yalanlara-basvuruyor-ve-hollywood-tarzi-hikayeler-uyduruyor-1099208653.html
Maduro: İmparatorluk yalanlara başvuruyor ve Hollywood tarzı hikayeler uyduruyor
Maduro: İmparatorluk yalanlara başvuruyor ve Hollywood tarzı hikayeler uyduruyor
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına tepki göstererek, 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T04:25+0300
2025-09-09T04:25+0300
2025-09-09T04:25+0300
dünya
abd
venezüella
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086737485_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_fbc0f3ca9d1c2f5ce17beb562ca89457.jpg
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına karşı çıkarak, Venezüella'nın uzun yıllardır uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede etkin rol üstlendiğini ve bu çabaların Birleşmiş Milletler (BM) raporlarıyla da desteklendiğini ifade etti.ABD'nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına tepki gösteren Maduro, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/abd-venezuella-gerginligi-surerken-abd-savunma-bakani-ve-genelkurmay-baskani-porto-rikoya-gitti-1099206968.html
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086737485_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_6dcb135001643bcf65d97e93e7ed383e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, venezüella, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, donald trump
abd, venezüella, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, donald trump
Maduro: İmparatorluk yalanlara başvuruyor ve Hollywood tarzı hikayeler uyduruyor
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına tepki göstererek,
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına karşı çıkarak, Venezüella'nın uzun yıllardır uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede etkin rol üstlendiğini ve bu çabaların Birleşmiş Milletler (BM) raporlarıyla da desteklendiğini ifade etti.
ABD'nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına tepki gösteren Maduro, şu ifadeleri kullandı:
İmparatorluk yalanlara başvuruyor ve Hollywood tarzı hikayeler uyduruyor. Ahlak ve etik sahibi olan, Tanrı ile olan kişi hiçbir zaman yalan anlatılarla lekelenmez. Miami Mafyası'na söylüyorum: Venezuela halkı asla lekelenmez. Yalan ve manipülasyonlara karşı birlik olmalıyız. Venezuela barış ve birlik içinde olmalı.