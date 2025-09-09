İmparatorluk yalanlara başvuruyor ve Hollywood tarzı hikayeler uyduruyor. Ahlak ve etik sahibi olan, Tanrı ile olan kişi hiçbir zaman yalan anlatılarla lekelenmez. Miami Mafyası'na söylüyorum: Venezuela halkı asla lekelenmez. Yalan ve manipülasyonlara karşı birlik olmalıyız. Venezuela barış ve birlik içinde olmalı.