https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/abd-venezuella-gerginligi-surerken-abd-savunma-bakani-ve-genelkurmay-baskani-porto-rikoya-gitti-1099206968.html

ABD-Venezüella gerginliği sürerken: ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Porto Riko'ya gitti

ABD-Venezüella gerginliği sürerken: ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Porto Riko'ya gitti

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, resmi duyuru yapmadan Porto Riko'yu ziyaret etti 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T00:35+0300

2025-09-09T00:35+0300

2025-09-09T00:35+0300

dünya

abd

pete hegseth

porto riko

karayipler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093608837_0:4:3071:1731_1920x0_80_0_0_b0399264202e7384eb4426e00c06b0e4.jpg

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Karayipler bölgesinde gerginlik sürerken resmi duyuru yapmadan Porto Riko'yu ziyaret etti. ABD medyasında yer alan haberler, Trump yönetiminin Latin Amerika'daki uyuşturucu kartellerini hedef alan operasyonları artırmayı planladığı vurgulandı. Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzales, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanında karşıladığı ABD Savunma Bakanı Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Caine'nin fotoğraflarını yayımladı.Gonzalez, "Trump ve yönetimine, Porto Riko'nun ABD'nin ulusal güvenliği ve yarımküremizdeki uyuşturucu kartellerine karşı mücadelede sahip olduğu stratejik değeri takdir ettikleri için teşekkür ederiz." diye yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/israil-suriyeyi-hedef-aldi-1099206600.html

porto riko

karayipler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pete hegseth, porto riko, karayipler