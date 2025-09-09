https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/abd-venezuella-gerginligi-surerken-abd-savunma-bakani-ve-genelkurmay-baskani-porto-rikoya-gitti-1099206968.html
ABD-Venezüella gerginliği sürerken: ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Porto Riko'ya gitti
ABD-Venezüella gerginliği sürerken: ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Porto Riko'ya gitti
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, resmi duyuru yapmadan Porto Riko'yu ziyaret etti 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T00:35+0300
2025-09-09T00:35+0300
2025-09-09T00:35+0300
dünya
abd
pete hegseth
porto riko
karayipler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093608837_0:4:3071:1731_1920x0_80_0_0_b0399264202e7384eb4426e00c06b0e4.jpg
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Karayipler bölgesinde gerginlik sürerken resmi duyuru yapmadan Porto Riko'yu ziyaret etti. ABD medyasında yer alan haberler, Trump yönetiminin Latin Amerika'daki uyuşturucu kartellerini hedef alan operasyonları artırmayı planladığı vurgulandı. Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzales, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanında karşıladığı ABD Savunma Bakanı Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Caine'nin fotoğraflarını yayımladı.Gonzalez, "Trump ve yönetimine, Porto Riko'nun ABD'nin ulusal güvenliği ve yarımküremizdeki uyuşturucu kartellerine karşı mücadelede sahip olduğu stratejik değeri takdir ettikleri için teşekkür ederiz." diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/israil-suriyeyi-hedef-aldi-1099206600.html
porto riko
karayipler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093608837_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_457cb38cc2ef75bd22477d8ec941f789.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, pete hegseth, porto riko, karayipler
abd, pete hegseth, porto riko, karayipler
ABD-Venezüella gerginliği sürerken: ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Porto Riko'ya gitti
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, resmi duyuru yapmadan Porto Riko'yu ziyaret etti
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Karayipler bölgesinde gerginlik sürerken resmi duyuru yapmadan Porto Riko'yu ziyaret etti. ABD medyasında yer alan haberler, Trump yönetiminin Latin Amerika'daki uyuşturucu kartellerini hedef alan operasyonları artırmayı planladığı vurgulandı.
Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzales, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanında karşıladığı ABD Savunma Bakanı Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Caine'nin fotoğraflarını yayımladı.
Gonzalez, "Trump ve yönetimine, Porto Riko'nun ABD'nin ulusal güvenliği ve yarımküremizdeki uyuşturucu kartellerine karşı mücadelede sahip olduğu stratejik değeri takdir ettikleri için teşekkür ederiz." diye yazdı.