ABD-Venezüella gerginliği sürerken: ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Porto Riko'ya gitti
ABD-Venezüella gerginliği sürerken: ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Porto Riko'ya gitti
09.09.2025
dünya
abd
pete hegseth
porto riko
karayipler
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Karayipler bölgesinde gerginlik sürerken resmi duyuru yapmadan Porto Riko'yu ziyaret etti. ABD medyasında yer alan haberler, Trump yönetiminin Latin Amerika'daki uyuşturucu kartellerini hedef alan operasyonları artırmayı planladığı vurgulandı. Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzales, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanında karşıladığı ABD Savunma Bakanı Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Caine'nin fotoğraflarını yayımladı.Gonzalez, "Trump ve yönetimine, Porto Riko'nun ABD'nin ulusal güvenliği ve yarımküremizdeki uyuşturucu kartellerine karşı mücadelede sahip olduğu stratejik değeri takdir ettikleri için teşekkür ederiz." diye yazdı.
porto riko
karayipler
00:35 09.09.2025
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, resmi duyuru yapmadan Porto Riko'yu ziyaret etti
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Karayipler bölgesinde gerginlik sürerken resmi duyuru yapmadan Porto Riko'yu ziyaret etti. ABD medyasında yer alan haberler, Trump yönetiminin Latin Amerika'daki uyuşturucu kartellerini hedef alan operasyonları artırmayı planladığı vurgulandı.
Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzales, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanında karşıladığı ABD Savunma Bakanı Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Caine'nin fotoğraflarını yayımladı.
Gonzalez, "Trump ve yönetimine, Porto Riko'nun ABD'nin ulusal güvenliği ve yarımküremizdeki uyuşturucu kartellerine karşı mücadelede sahip olduğu stratejik değeri takdir ettikleri için teşekkür ederiz." diye yazdı.
