Lavrov, Faslı mevkidaşı Bourita ile görüştü

Lavrov, Faslı mevkidaşı Bourita ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Faslı mevkidaşı Nasser Bourita ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ve Fas arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve... 09.09.2025

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yaplan açıklamaya göre Bakan Sergey Lavrov, Faslı mevkidaşı Nasser Bourita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, "9 Eylül'de Fas tarafının inisiyatifiyle, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Faslılar Bakanı Nasser Bourita arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, siyasi, ticari, ekonomik ve diğer alanlarda geleneksel dostane Rusya-Fas ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik pratik konular üzerinde duruldu" denildi.Bakanların ayrıca bölgesel ve uluslararası gündem konularını ele aldıkları kaydedildi.

