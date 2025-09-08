https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/rusya-disisleri-bakani-lavrov-suudi-mevkidasi-ferhan-al-suud-ile-telefonda-gorustu-1099204390.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü
08.09.2025
2025-09-08T21:08+0300
2025-09-08T21:08+0300
2025-09-08T21:08+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yaplan açıklamaya göre Bakan Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, “Dışişleri bakanları, Rusya-Suudi Arabistan arasındaki çok yönlü ilişkilerin mevcut durumunu ve daha da güçlendirilmesine yönelik beklentileri ayrıntılı olarak ele aldı. Moskova ve Riyad arasında yüksek siyasi diyalog dinamiklerinin sürdürülmesinin, ticaret, ekonomi, yatırım ve kültürel-insani işbirliğini geliştirmek için ortak çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, tarafların başta Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durum olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündemdeki bir dizi güncel konu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yaplan açıklamaya göre Bakan Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamada, “Dışişleri bakanları, Rusya-Suudi Arabistan arasındaki çok yönlü ilişkilerin mevcut durumunu ve daha da güçlendirilmesine yönelik beklentileri ayrıntılı olarak ele aldı. Moskova ve Riyad arasında yüksek siyasi diyalog dinamiklerinin sürdürülmesinin, ticaret, ekonomi, yatırım ve kültürel-insani işbirliğini geliştirmek için ortak çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, tarafların başta Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durum olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündemdeki bir dizi güncel konu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.