https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/rusya-disisleri-bakani-lavrov-suudi-mevkidasi-ferhan-al-suud-ile-telefonda-gorustu-1099204390.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde Moskova ile Riyad arasındaki ilişkilerin mevcut durumunun ve... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-08T21:08+0300

2025-09-08T21:08+0300

2025-09-08T21:08+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

suudi arabistan

suudi arabistan dışişleri bakanlığı

faysal bin ferhan

telefon görüşmesi

moskova

riyad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/17/1093908048_0:0:752:423_1920x0_80_0_0_49d5e053d3969302f26f414389f122f1.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yaplan açıklamaya göre Bakan Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, “Dışişleri bakanları, Rusya-Suudi Arabistan arasındaki çok yönlü ilişkilerin mevcut durumunu ve daha da güçlendirilmesine yönelik beklentileri ayrıntılı olarak ele aldı. Moskova ve Riyad arasında yüksek siyasi diyalog dinamiklerinin sürdürülmesinin, ticaret, ekonomi, yatırım ve kültürel-insani işbirliğini geliştirmek için ortak çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, tarafların başta Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durum olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündemdeki bir dizi güncel konu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/lavrov-duvarlar-ormek-istemiyoruz-herkesle-diyaloga-haziriz-1099191729.html

rusya

suudi arabistan

moskova

riyad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, suudi arabistan, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, faysal bin ferhan, telefon görüşmesi, moskova, riyad