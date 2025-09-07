Türkiye
Manifest Grubu'na 'teşhircilik' soruşturması: Konserleri iptal edilmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen Manifest konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle grup hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldı.Edep törelerine saldırı vurgusu yapıldıBaşsavcılık açıklamasında şöyle denildi:“Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine…”Erzurum konseri de iptal edilmiştiTürkiye turnesi kapsamında Erzurum’da sahne alması planlanan Manifest grubunun konseri iptal edilmişti.
Manifest Grubu'nun dün akşam Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen konseri sonrasında grup hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçlarından soruşturma açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen Manifest konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle grup hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Edep törelerine saldırı vurgusu yapıldı

Başsavcılık açıklamasında şöyle denildi:
“Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine…”

Erzurum konseri de iptal edilmişti

Türkiye turnesi kapsamında Erzurum’da sahne alması planlanan Manifest grubunun konseri iptal edilmişti.
