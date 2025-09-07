Manifest Grubu'na 'teşhircilik' soruşturması: Konserleri iptal edilmişti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/manifest-grubuna-teshircilik-sorusturmasi-konserleri-iptal-edilmisti-1099169598.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen Manifest konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle grup hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldı.Edep törelerine saldırı vurgusu yapıldıBaşsavcılık açıklamasında şöyle denildi:“Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine…”Erzurum konseri de iptal edilmiştiTürkiye turnesi kapsamında Erzurum’da sahne alması planlanan Manifest grubunun konseri iptal edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen Manifest konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle grup hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldı.
Edep törelerine saldırı vurgusu yapıldı
Başsavcılık açıklamasında şöyle denildi:
“Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine…”
Erzurum konseri de iptal edilmişti
Türkiye turnesi kapsamında Erzurum’da sahne alması planlanan Manifest grubunun konseri iptal edilmişti.