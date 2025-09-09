https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/katar-icisleri-bakanligi-duyurdu-israilin-dohaya-saldirisinda-ic-guvenlik-gorevlisi-hayatini-1099238243.html
Katar İçişleri Bakanlığı duyurdu: İsrail'in Doha'ya saldırısında İç Güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Katar İçişleri Bakanlığı tarafından RIA Novosti'ye verilen bilgiye göre, İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırılar sonucu Katar İç Güvenlik Gücü'nden bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İlk bilgilere göre, Katar İç Güvenlik Gücü mensubu olay yerinde görevini yaparken saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinden birkaç kişi de çeşitli yaralanmalar aldı" ifadesi yer aldı.Bakanlık, vatandaşların ve yabancı uyruklu kişilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını da belirtti.
