Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
09.09.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve atılacak ortak adımların ele alındığı açıklandı.Erdoğan'ın 'menfur saldırıda şehit olanlar için taziyelerini sunduğu, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti ve halkının yanında olacağını' belirttiği bildirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın , görüşmede, İsrail’in bölgedeki çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan, dost ve müttefik Katar’ın egemenliğini ihlal eden saldırısını lanetlediği aktarıldı.
