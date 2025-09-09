https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/isvecteki-okullarda-akilli-telefonlar-yasaklandi-tiktok-yerine-futbol-oynasinlar-1099231240.html
İsveç'teki okullarda akıllı telefonlar yasaklandı: 'TikTok yerine futbol oynasınlar'
İsveç'teki okullarda akıllı telefonlar yasaklandı: 'TikTok yerine futbol oynasınlar'
İsveç hükümeti, 2026 yılından itibaren ilkokul, ortaokul ve liselerde akıllı cep telefonlarını yasaklama kararı aldı. Karar, teneffüslerde de geçerli olacak... 09.09.2025
İsveç Eğitim Bakanı Simona Mohamsson, İsveç resmi radyosu SR’ye yaptığı açıklamada, ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullarda akıllı telefonların yasaklanacağını duyurdu. Karar, 2026 yılından itibaren ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacak.Teneffüslerde de yasakBakan Mohamsson, yasağın yalnızca derslerde değil, teneffüslerde de geçerli olacağını belirtti. Böylece öğrencilerin okul saatleri boyunca akıllı telefon kullanması tamamen yasaklanacak.10 milyon dolarlık bütçe ayrıldıİsveç hükümeti, yasağın hayata geçirilmesi için 10 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Bakan Mohamsson, öğrencilerin sosyal medya platformlarında zaman kaybetmek yerine, arkadaşlarıyla vakit geçirmesi ve fiziksel aktivitelere yönelmesinin amaçlandığını ifade etti.“TikTok yerine futbol oynasınlar”Kararı savunan Mohamsson, “Öğrenciler, TikTok’a girip zaman israfı yapacağına, teneffüslerde arkadaşlarıyla vakit geçirmekten veya futbol oynamaktan keyif almayı öğrenmeli” dedi.Avrupa’da yeni bir tartışmaİsveç’in aldığı bu karar, eğitimde dijital bağımlılık ve akıllı telefon kullanımı konusunu yeniden gündeme taşıdı. Benzer yasakların başka Avrupa ülkelerinde de tartışılması bekleniyor.
