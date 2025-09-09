https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/abd-savas-bakani-bakani-hegseth-porto-rikoya-gitti-ziyaret-neden-onemli-1099214871.html

ABD 'Savaş Bakanı' Bakanı Hegseth Porto Riko’ya gitti: Ziyaret neden önemli?

ABD 'Savaş Bakanı' Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Pentagon'un "Latin Amerika ülkelerindeki uyuşturucu kartellerine karşı askeri...

Resmi programda açıklanmayan ziyaret, ilk olarak Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzalez-Colon’un sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. Venezüella'nın merkezinde yer aldığı artan gerilimin ortasında yapılan bu ziyaret, geçen hafta Karayip Denizi’nde bir gemiye düzenlenen ve ölümle sonuçlanan askeri saldırının ardından gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, geminin Venezüella'dan uyuşturucu taşıyarak ABD’ye doğru ilerlediğini ve operasyonda 11 kişinin öldürüldüğünü söylemişti.‘Yeni saldırılar mümkün’Üst düzey hükümet yetkilileri, ABD basınına göre "yeni saldırıların mümkün olduğunu" öngörüyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 6 Eylül'deki açıklamasında “Vatandaşlarımızı zehirleyen kartel üyelerini öldürmek, ordumuzun en yüce ve en iyi kullanım amacıdır” dedi.Venezüella saldırısının kanıtları bekleniyorTrump yönetimi, ABD güçlerince geçen hafta imha edilen gemide kimlerin ve nelerin bulunduğunu doğrulayan herhangi bir kanıt sunmadı. Trump, saldırıyı duyururken gemi mürettebatının, yönetimin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve ABD’deki şiddet suçlarıyla ilişkilendirmeye çalıştığı suç örgütü Tren de Aragua’nın üyeleri olarak “kesin şekilde teşhis edildiğini” öne sürdü. Daha sonra şüphelilerin konuşmalarına dair “kasetlere” sahip olduklarını iddia etti. Ancak henüz herhangi bir kanıt ya da kaset yayınlanmadı.Porto Riko planıPentagon, NBC News haberine göre Porto Riko’yu bölgedeki operasyonlarının bir parçası yapmayı ve buradan askeri uçuşlar gerçekleştireceği bir üs yapmayı planlıyor. Konuya aşina iki ABD yetkilisi, yayın organına 'bunun savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasını da' içerebileceğini belirtti. Gonzalez-Colon, Hegseth’in ziyareti sırasında sosyal medyada şunları yazdı:Hegseth artık 'Savaş Bakanı'ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü 1947’den beri Savunma Bakanlığı olan Bakanlığı, Savaş Bakanlığı ismine geri döndüren kararnameyi imzaladı.Pete Hegseth ise X hesabından, ofisinin kapısında “Savaş Bakanı Pete Hegseth” yazan bir fotoğrafı paylaştı. Aynı zamanda bakanlığın resmi hesapları ve internet sitesi de Savaş Bakanlığı olarak değiştirildi.

