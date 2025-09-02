https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/greta-thunbergin-de-oldugu-gazzeye-yardim-gemisi-barselonadan-yola-cikti--1099015124.html
Daha önce İsrail tarafından gözaltına alınmıştı: Greta Thunberg'in de olduğu yardım gemisi Gazze'ye yola çıktı
Daha önce İsrail tarafından gözaltına alınmıştı: Greta Thunberg'in de olduğu yardım gemisi Gazze'ye yola çıktı
Yaklaşık 20 gemi, Filistin bayraklarıyla İspanya'daki limandan pazartesi akşamı yerel saatle 19.00'da limandan ayrıldı. Gemilerde tıbbi malzeme ve gıda... 02.09.2025
Aralarında Greta Thunberg'in de olduğu 350 Filistin yanlısı aktivistin bulunduğu yardım gemisi Barselona'dan ayrıldı. Filonun pazar günü yola çıkma girişimi fırtınalı hava nedeniyle yarıda kesilmiş ve gemiler limana dönmek zorunda kalmıştı. Organizatörler, filonun amacının "İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını kırmak" olduğunu belirtti. Daha önce Gazze'ye deniz yoluyla ulaşma girişimi İsrail güçlerince engellenmişti. Yolculuk 7 ila 8 gün sürecek Küresel Sumud Filosu, iki dalga halinde başlatılacak: ilki Barselona'dan, ikincisi ise 4 Eylül'de Tunus'tan hareket edecek. Aktivistler, teknelerin Akdeniz'de birleşmesini ve ardından Gazze'ye doğru yola çıkmasını hedefliyor. Yolculuğun yedi ila sekiz gün süreceği tahmin ediliyor. Thunberg, yayınladığı video mesajında "Ablukayı kırmak ve bir insani koridor açmak için tekrar yola çıkıyoruz" dedi. BM, 'kıtlık' ilan etmişti İsrail, Mart ayında Gazze'ye giren mallara yaklaşık üç ay süren tam bir blokaj uygulamaya başladı. Uluslararası baskıların ardından Mayıs sonunda sınırlı miktarda gıdanın girişine izin verdi. Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) Ağustos ayında, Gazze'nin bazı bölgelerinde 'kıtlık' olduğunu ilan etti. İsrail, yardım kuruluşlarının eleştirdiği tartışmalı Gazze İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla kendi dağıtım sistemini kullanmayı dayatıyor. Madleen gemisi engellenmişti Greta Thunberg ve birkaç aktivisti taşıyan sembolik miktarda insani yardım yüklü Madleen isimli gemi, 9 Haziran 2025'te Gazze'ye ulaşmaya çalışırken İsrail güçlerince durduruldu. İsrail güçleri, gemiye uluslararası sularda gemideki 12 kişiyi gözaltına aldı.İsrail yetkilileri aktivistleri Aşdod limanına götürdü ve ardından ülkeden sınır dışı etti.
12:16 02.09.2025 (güncellendi: 12:23 02.09.2025)
Yaklaşık 20 gemi, Filistin bayraklarıyla İspanya'daki limandan pazartesi akşamı yerel saatle 19.00'da limandan ayrıldı. Gemilerde tıbbi malzeme ve gıda bulunuyor.
Aralarında Greta Thunberg'in de olduğu 350 Filistin yanlısı aktivistin bulunduğu yardım gemisi Barselona'dan ayrıldı.
Filonun pazar günü yola çıkma girişimi fırtınalı hava nedeniyle yarıda kesilmiş ve gemiler limana dönmek zorunda kalmıştı.
Organizatörler, filonun amacının "İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını kırmak" olduğunu belirtti. Daha önce Gazze'ye deniz yoluyla ulaşma girişimi İsrail güçlerince engellenmişti.
Yolculuk 7 ila 8 gün sürecek
Küresel Sumud Filosu, iki dalga halinde başlatılacak: ilki Barselona'dan, ikincisi ise 4 Eylül'de Tunus'tan hareket edecek. Aktivistler, teknelerin Akdeniz'de birleşmesini ve ardından Gazze'ye doğru yola çıkmasını hedefliyor. Yolculuğun yedi ila sekiz gün süreceği tahmin ediliyor.
Thunberg, yayınladığı video mesajında "Ablukayı kırmak ve bir insani koridor açmak için tekrar yola çıkıyoruz" dedi.
BM, 'kıtlık' ilan etmişti
İsrail, Mart ayında Gazze'ye giren mallara yaklaşık üç ay süren tam bir blokaj uygulamaya başladı.
Uluslararası baskıların ardından Mayıs sonunda sınırlı miktarda gıdanın girişine izin verdi. Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) Ağustos ayında, Gazze'nin bazı bölgelerinde 'kıtlık' olduğunu ilan etti.
İsrail, yardım kuruluşlarının eleştirdiği tartışmalı Gazze İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla kendi dağıtım sistemini kullanmayı dayatıyor.
Madleen gemisi engellenmişti
Greta Thunberg ve birkaç aktivisti taşıyan sembolik miktarda insani yardım yüklü Madleen isimli gemi, 9 Haziran 2025'te Gazze'ye ulaşmaya çalışırken İsrail güçlerince durduruldu.
İsrail güçleri, gemiye uluslararası sularda gemideki 12 kişiyi gözaltına aldı.
İsrail yetkilileri aktivistleri Aşdod limanına götürdü ve ardından ülkeden sınır dışı etti.