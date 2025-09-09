https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/galatasarayli-baris-alper-yilmaz-transfer-iddialarina-yonelik-konustu-ben-kulubumle-hicbir-zaman-1099236162.html

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, transfer iddialarına yönelik konuştu: 'Ben kulübümle hiçbir zaman para konuşmadım'

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, transfer iddialarına yönelik konuştu: 'Ben kulübümle hiçbir zaman para konuşmadım'

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Genç futbolcu, "Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak omuzlarda ülkemizden uğurlanmayı beklerken bugün gelinen süreç beni derinden üzdü" dedi. 'Kulübümüze, değerli hocama ve takım arkadaşlarıma karşı herhangi bir saygısızlık yapmam söz konusu bile olamaz' diyen Yılmaz, "Büyük Galatasaray camiasının formasını giymek benim için her zaman onur ve gurur olmuştur" ifadelerini kullandı. 'Antrenmanı ayaklarımı uzatarak izlediğim iddiaları'Yılmaz yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;"Son günlerde şahsımla ilgili gündemin yoğun şekilde meşgul edilmesinden duyduğum rahatsızlık nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapma gereği hissettim. Bugüne kadar susmamın benim için zararlı olacağını bildiğim halde Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hep sessiz kaldım ancak artık kendimi ifade etmem gerektiğini düşünüyorum.Öncelikle bir süredir sosyal medyada şahsımla ilgili çok fazla asılsız iddia yer almaktadır. Galatasaray'dan sadece kişisel menfaatlerim doğrultusunda ayrılmak istediğim veya antrenmanı ayaklarımı uzatarak izlediğim iddiaları, beni tanıyan herkesin tahmin edeceği üzere gerçek dışıdır. Taraftarlarımız ile aramı açmak için atılan bu iftiraları şiddetle kınıyorum. Benim Sarı-Kırmızılı formamız için elimden geleni her zaman yaptığımı en iyi taraftarlarımız bilir.Ben kulübüm ile hiçbir zaman para konuşmadımYaşanan süreç nedeniyle kendimi iyi hissetmemem ve takımımıza zarar vermemek için teknik direktörümüz Okan Buruk'un bilgisi dahilinde bir süre antrenmanlara katılamadım. Bunun üzerine dedikodular ve bana karşı yapılan saldırılar daha da arttı. Konuya açıklık getirmem gerekirse benim isteğim kulübümüzün uygun göreceği şartların oluşması halinde Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak Galatasaray'a büyük gelir kazandırıp tarihe geçmek ve hem camiamı hem de ülkemi en iyi şekilde temsil etmekti. Ben kulübüm ile hiçbir zaman para konuşmadım. Her ne olursa olsun daha önce de söylediğim gibi benim için öncelik Galatasaray'ın çıkarlarıdır. Ancak Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak omuzlarda ülkemizden uğurlanmayı beklerken bugün gelinen süreç beni derinden üzdü.Büyük Galatasaray camiasının formasını giymek benim için her zaman onur ve gurur olmuştur. Sahada da saha dışında da formaya olan aidiyetimi her daim en iyi şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sarı-kırmızılı formamız altında nice şampiyonluklar ve başarılar için terimin son damlasına kadar fedakârca mücadele edeceğimin bilinmesini isterim. Bu rekor düzeyde teklifler bugün bana geliyorsa ve Barış Alper Yılmaz bugün değerli bir futbolcu olarak görülüyorsa bunun en büyük nedeni şüphesiz Galatasaray forması giyiyor olmamdır. Bu vesileyle bana her zaman sahip çıkan ve arkamda duran Okan hocama teşekkürü bir borç bilirim. Kulübümüze, değerli hocama ve takım arkadaşlarıma karşı herhangi bir saygısızlık yapmam söz konusu bile olamaz"

