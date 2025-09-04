https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/galatasaray-baris-alper-yilmaz-icin-kararini-verdi-alacagi-ucret-belli-oldu-1099085750.html

Galatasaray Barış Alper Yılmaz için kararını verdi: Alacağı ücret belli oldu

Galatasaray Barış Alper Yılmaz için kararını verdi: Alacağı ücret belli oldu

04.09.2025

Galatasaray’ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz’ın Suudi Arabistan ekibi NEOM’a transferi gündemdeydi. Adeta yılan hikayesine dönen transferde Yılmaz, iki maçta yer almamıştı. Teknik Direktör Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada "Barış hata yapabilir ama Barış'ın gerçekten genç bir oyuncu olduğunu ve onun gerçekten doğru yönlendirmemizi üretmemiz gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Biz burada Galatasaray Kulübü olarak her oyuncumuza sahip çıkıp onlar için adımlar atacağız" demişti.Sarı-kırmızılı kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından genç futbolcu takımda kalmaya ikna oldu ve transfer iptal edildi. Barış Alper, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray formasıyla mücadele etmeye devam edecek.En çok kazanan yerli futbolcusuYönetimin aldığı karara göre, Barış Alper’in yıllık ücreti 4 milyon euro seviyesine yükselecek. Böylece genç oyuncu, kulübün en çok kazanan yerli futbolcusu konumuna gelecek. Bu teklife ek olarak başarı bonusları kapsamında, milli futbolcunun 1 milyon euroya kadar ek kazanç elde edeceği konuşuluyor.

