Fransa’da hükümet düştü, Macron yine başbakan arayışında: Baskı artarken adaylar kimler?

Sputnik Türkiye

Bayrou hükümeti güven oylamasını geçemedi, Fransa basınına göre Macron "en kırılgan dönemini" yaşıyor. İşte Başbakanlık için adı geçen politikacılar...

Macron yeniden başbakan arayışına çıkarken Paris merkezli Le Monde “Kendi kampındaki krizin sorumlusu olarak görülen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Matignon için yeni bir isim önermesi konusunda muhalefetin baskısı altında” ifadeleriyle iç politikayı özetledi.Çıkmaz nasıl aşılacak?Fransa basını bu soruyu sorarken “8 Eylül Pazartesi günü Ulusal Meclis’te güven oylaması sonucunda François Bayrou’nun düşmesi, geleceğe dair kötü işaretler veren zehirli bir iklim içinde gerçekleşti ve Meclis’in feshedilmesinden bir yıl sonra yeni bir siyasi krizi tetikledi” yorumunu yaparken ekledi:‘Macron’un en kırılgan anlarından biri’‘Birkaç gün içinde atanacak’Elysee açıklamasında, halefin “önümüzdeki birkaç gün içinde” atanacağı belirtildi. Cumhurbaşkanının çevresinden yapılan açıklamalarda ise sürecin hızlandırılması gerektiği vurgulanıyor.Başbakanlık için 5 kişinin adı geçiyorFrançois Bayrou’nun görevden alınmasının ardından, Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu’nun yeni başbakan olacağına dair söylentiler artmaya başladı. 39 yaşındaki Lecornu, Macron’un kurduğu ‘Renaissance Partisi’ üyesi.Çalışma, Sağlık, Dayanışma ve Aileler Bakanı Catherine Vautrin de başbakanlık için adı geçen politikacılardan. O da Renaissance Partisi üyesi ve daha önce Ulusal Meclis başkan yardımcılığı yaptı.Bağımsız isim Eric Lombard ise Aralık 2024’ten bu yana Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak görev yapıyor; daha önce ise kamu yatırımlarını yöneten Fransız finans kurumu "Caisse des depots et consignations"ın CEO’suydu.Öte yandan ismi geçen diğer iki kişi Hauts de France Bölge Konseyi Başkanı Xavier Bertrand ve Adalet Bakanı Gerald Darmanin.

