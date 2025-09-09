https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/feti-yildiz-ile-gorusen-hikmet-cetinden-kilicdaroglu-yorumu-partinin-basina-gecerse-sokaga-cikamaz-1099222856.html
Feti Yıldız ile görüşen Hikmet Çetin'den Kılıçdaroğlu yorumu: 'Partinin başına geçerse sokağa çıkamaz'
CHP Eski Genel Başkanı ve 20'nci Dönem TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi.Habertürk'ten Mahir Kılıç görüşmeye dair detay paylaştı ve görüşmede tutuksuz yargılamalar konusunun ele alındığını ifade etti. Görüşmenin ardından Çetin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Kılıçdaroğlu partinin başına geçerse sokağa çıkamaz'Çetin, kurultay iptal davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da ilişkin Çetin, “Kılıçdaroğlu’nun tekrar partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Öyle bir niyeti olduğunu da biliyorum. Partinin başına geçerse sokağa çıkamaz.” dedi.
CHP Eski Genel Başkanı ve 20'nci Dönem TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi.
Habertürk'ten Mahir Kılıç görüşmeye dair detay paylaştı ve görüşmede tutuksuz yargılamalar konusunun ele alındığını ifade etti. Görüşmenin ardından Çetin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Kılıçdaroğlu partinin başına geçerse sokağa çıkamaz'
Çetin, kurultay iptal davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da ilişkin Çetin, “Kılıçdaroğlu’nun tekrar partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Öyle bir niyeti olduğunu da biliyorum. Partinin başına geçerse sokağa çıkamaz.” dedi.