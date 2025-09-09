Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/feti-yildiz-ile-gorusen-hikmet-cetinden-kilicdaroglu-yorumu-partinin-basina-gecerse-sokaga-cikamaz-1099222856.html
Feti Yıldız ile görüşen Hikmet Çetin'den Kılıçdaroğlu yorumu: 'Partinin başına geçerse sokağa çıkamaz'
Feti Yıldız ile görüşen Hikmet Çetin'den Kılıçdaroğlu yorumu: 'Partinin başına geçerse sokağa çıkamaz'
Sputnik Türkiye
CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Çetin, basın mensuplarına... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T12:47+0300
2025-09-09T12:47+0300
poli̇ti̇ka
feti yıldız
hikmet çetin
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099223177_0:17:591:349_1920x0_80_0_0_fcc909415ba141a314226e9f9c701113.jpg
CHP Eski Genel Başkanı ve 20'nci Dönem TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi.Habertürk'ten Mahir Kılıç görüşmeye dair detay paylaştı ve görüşmede tutuksuz yargılamalar konusunun ele alındığını ifade etti. Görüşmenin ardından Çetin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Kılıçdaroğlu partinin başına geçerse sokağa çıkamaz'Çetin, kurultay iptal davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da ilişkin Çetin, “Kılıçdaroğlu’nun tekrar partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Öyle bir niyeti olduğunu da biliyorum. Partinin başına geçerse sokağa çıkamaz.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/osman-nuri-cerit-komisyondan-bildirdi-affin-kapsami-infaz-yasasi-ve-silah-birakma-sureci-1098977495.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099223177_13:0:582:427_1920x0_80_0_0_ea3020368bb4191014aaa9f3b2e2bd8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
feti yıldız, hikmet çetin, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
feti yıldız, hikmet çetin, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Feti Yıldız ile görüşen Hikmet Çetin'den Kılıçdaroğlu yorumu: 'Partinin başına geçerse sokağa çıkamaz'

12:47 09.09.2025
Hikmet Çetin
Hikmet Çetin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
Abone ol
CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Çetin, basın mensuplarına "Kılıçdaroğlu'nun tekrar partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Partinin başına geçerse sokağa çıkamaz." dedi.
CHP Eski Genel Başkanı ve 20'nci Dönem TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi.
Habertürk'ten Mahir Kılıç görüşmeye dair detay paylaştı ve görüşmede tutuksuz yargılamalar konusunun ele alındığını ifade etti. Görüşmenin ardından Çetin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Kılıçdaroğlu partinin başına geçerse sokağa çıkamaz'

Çetin, kurultay iptal davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da ilişkin Çetin, “Kılıçdaroğlu’nun tekrar partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Öyle bir niyeti olduğunu da biliyorum. Partinin başına geçerse sokağa çıkamaz.” dedi.
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Gazeteci Osman Nuri Cerit, komisyondan bildirdi: Affın kapsamı, infaz yasası ve silah bırakma süreci
1 Eylül, 11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала