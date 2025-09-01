Osman Nuri Cerit, komisyondan bildirdi: Affın kapsamı, infaz yasası ve silah bırakma süreci
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür
Radyo Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, TBMM’de toplanan Milli Kardeşlik Dayanışma ve Demokrasi Komsiyonu’nun son toplantısındaki izlenimlerini anlattı.
Bu hafta komisyonun önemli toplantısı yapıldı. İlki hukukçıların dinlenmesiydi. Hukukçular, bir sonraki aşamada yapılması gereken bir sonraki hukuki düzenlemeler konusunda kendi değerlendirmelerini ifade ettiler. Özellikle infaz yasasında düzenleme yapılması gerektiğini söylediler. Bu sürece ilişkin kanuni düzenlemelerin sağlanmasını istediler. Terör eylemlerine katılmamış teröristlerin durumlarına ilişkin bir kanun düzenlemesi yapılması gerektiğinin altını çizdiler. İnfaz düzenlemesinde de düzenleme yapılması konusunda hukukçular hemfikir, bu konuda adım atılması gerektiğini düşünüyorlar. DEM Parti buradan en fazla ve geniş sonucu almak istiyor. Terör eylemlerine katılmamış kişilere ilişkin düzenleme yapılsa ve diğer konulara sıra gelse de bu konuya hayır demiyorlar. Her işe kâr gözüyle bakıyorlar. Daha fazla kazanım nasıl olur diye düşünüyorlar. Kendi açılarından alabilecekleri maksimum faydayı almak istiyorlar. Biz uzlaşıyla çıkacak buradaki düzenlemeler. Çoğunluk görüşü daha çok terör eylemlerine katılmamış üyelere ilişkin düzenlemenin ilk önce yapılması gerektiği görüşü var.
Toplantının ikinci gününde 13 eski Meclis Başkanı’nın 10’u katıldı 3’ü sağlık gerekçesiyle katılmadı. Genel görüş kapsamında onlar da eylemlere katılmamış olanlarla ilgili ayrı düzenleme yapılması gerektiği önerisi var. Eylemlere katılanlarla katılmayanların ayrı değerlendirilmesi komisyonda ağırlıklı düşünce durumunda. Barolar da genel olarak terörün ve eylemlerin son bulması konusunda hemfikirler. Ama burada yöntem konusunda ayrışma görüyoruz. DEM Parti hepsi için düzenleme yapılsın derken bazıları ise eylemlere katılmayanlar için yapılsın diyor. Eylemlere katılanlar için ise ‘adli suç’ olarak değerlendirilsin ve bu kapsamda ceza verilsin deniyor. DEM Parti ise hiç ceza almamaları yönünde görüş bildiriyor. Amaç aynı ama yoğurt yeme farklı. Komisyonda karar almak için nitelikli çoğunluk aranacak ve tasviye niteliğinde karar alacaklar. Bu tasviyenin ardından Meclis’e yasa teklifi vermek zorundalar ve bunları da milletvekilleri verebiliyor. Teklif verilince önce komisyon sonra genel kurul gündemine geliyor. ‘Küstüm oynamıyorum’ dense bile buradaki yasa yapım sürecinde küsenler oyun dışı kalır. Komisyon görüşmelerinde alınan kararlar Meclis komisyonlarında desteklenmek zorunda diye bir şey yok ancak bu etik meselesiyle alakalı olacak. Komisyonda destekliyorum dediğiniz şeyi 3 gün sonra desteklemiyorum dediğiniz zaman bunu vatandaş değerlendirecektir.
Artık komisyonu dinlemek yerine yasal çalışmalara başlanması gibi Meclis Başkanlarının görüşü var. Hikmet Çetin, suçu olmayanların affedilmesi için yasal düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiğini ve suçu olanların da bir an önce cezalandırılmasını söyledi. Bülent Arınç, geçmişteki söylemlere takılıp kalınmaması gerektiğini söyledi. İnfaz mevzuatında değişiklik yapılmasını söyleyen başkanlardan biri de Arınç’tı. Mehmet Ali Şahin de dinleme faslının bir an önce bitmesi gerektiğini söyleyen Meclis Başkan’larından bir tanesiydi. Cemil Çiçek de bu konunun uzatılmaması gerektiği ifade ederken, konunun partiler üstü bir konu olarak sürecin ele alınması gerektiği önerisini sundu. Mustafa Şentop da sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Meclis Başkanları arasındaydı. Diğer katılan Meclis Başkanları da bunlara benzer görüşler bildirdi. Silah bırakma sürecinin de hızlandırılması gerektiği ifade edildi. Silah bırakma hızlanmadıkça kamuoyunun desteği de azalmış oluyor. Silah bırakmadan sonra bunun MGK’da onaylanması gerektiğini Numan Kurtulmuş söyledi. Bunun yapıldığı taktirde yasal sürecin de hızlanacağına vurgu yaptı. Komisyonda da artık bir şeyler yapılmalı gibi bir görüş hakim.
Filistin konusunda muhalefetiyle iktidarıyla görüş ayrılıkları olsa bile genel bir fikir birliği durumu var. Konu bu olunca TBMM’de bu tarz toplantılar yapılıyor. Bu kez muhalefetin çağrısıyla bir toplantı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan davet edildi. Bakan Fidan değerlendirmeler yaptı. İsraille ticareti durduran tek ülke olunduğunun altını çizdi. Özellikle Özgür Özel başta olmak üzere muhalefetin eleştirileri oldu. Türkiye buraya neden yardım göndermiyor eleştirisi yöneltildi. Hakan Fidan da Kızılay’ın bölgede olduğunu söyledi. Buradan ortak bildiri çıktı. Bu önemli bir başlıktı. O da İsrail’in her türlü uluslararası kuruluşta üyeliğinin askıya alınması yönünde TBMM bir çağrı yaptı. Bundan sonraki süreçte BM Genel Kurul toplantısında da Türkiye’nin öncelikli konusu bu olacağı gözlemleniyor.