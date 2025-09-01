Osman Nuri Cerit, komisyondan bildirdi: Affın kapsamı, infaz yasası ve silah bırakma süreci

Toplantının ikinci gününde 13 eski Meclis Başkanı’nın 10’u katıldı 3’ü sağlık gerekçesiyle katılmadı. Genel görüş kapsamında onlar da eylemlere katılmamış olanlarla ilgili ayrı düzenleme yapılması gerektiği önerisi var. Eylemlere katılanlarla katılmayanların ayrı değerlendirilmesi komisyonda ağırlıklı düşünce durumunda. Barolar da genel olarak terörün ve eylemlerin son bulması konusunda hemfikirler. Ama burada yöntem konusunda ayrışma görüyoruz. DEM Parti hepsi için düzenleme yapılsın derken bazıları ise eylemlere katılmayanlar için yapılsın diyor. Eylemlere katılanlar için ise ‘adli suç’ olarak değerlendirilsin ve bu kapsamda ceza verilsin deniyor. DEM Parti ise hiç ceza almamaları yönünde görüş bildiriyor. Amaç aynı ama yoğurt yeme farklı. Komisyonda karar almak için nitelikli çoğunluk aranacak ve tasviye niteliğinde karar alacaklar. Bu tasviyenin ardından Meclis’e yasa teklifi vermek zorundalar ve bunları da milletvekilleri verebiliyor. Teklif verilince önce komisyon sonra genel kurul gündemine geliyor. ‘Küstüm oynamıyorum’ dense bile buradaki yasa yapım sürecinde küsenler oyun dışı kalır. Komisyon görüşmelerinde alınan kararlar Meclis komisyonlarında desteklenmek zorunda diye bir şey yok ancak bu etik meselesiyle alakalı olacak. Komisyonda destekliyorum dediğiniz şeyi 3 gün sonra desteklemiyorum dediğiniz zaman bunu vatandaş değerlendirecektir.