Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 18-25 yaş çiftlerin kredi tutarı yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 18-25 yaş çiftlerin kredi tutarı yükseltildi
2025-09-09T07:20+0300
2025-09-09T07:20+0300
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 18-25 yaş çiftlerin kredi tutarı yükseltildi

07:20 09.09.2025
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından konuşma yaparak gündem konularına değindi. Erdoğan "Çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya" duyurusunu yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"2026 yılı Ocak itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz. Ayrıca, 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 katına çıkartıldı. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

Toplam öğrenci yurt kapasiteleri 1 milyonu aştı

"Üniversiteli gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya dönük yeni adımlar atıyoruz. Yurt kalitesi, erişilebilirliği, maliyeti ve sunulan imkanlar itibarıyla dünyada bu alanda ilk sıralarda yer alan bir ülkeyiz. 2002 yılında 182 bin olan Kredi ve Yurtlar Kurumu yatak kapasitesi, bu yaz döneminde yapımı tamamlanan yeni yurtlarımızla birlikte yeni bir rekor kırarak 1 milyonu aştı. Bu sene 1 milyon üniversiteli gencimize yurtlarımızda inşallah güvenle ev sahipliği yapacağız. Bunun da gençlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yeni eğitim öğretim ve akademik yılın tüm öğrencilerimiz, hocalarımız ve ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. "
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir
Dün, 19:28
