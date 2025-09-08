https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/brics-ukrayna-krizine-siyasi-cozum-icin-ortak-adim-atti-1099203246.html

BRICS, Ukrayna krizine siyasi çözüm için ortak adım attı

BRICS, Ukrayna krizine siyasi çözüm için ortak adım attı

Sputnik Türkiye

BRICS ülkeleri, Ukrayna krizinde 'Barış Dostları' grubunun rolünü güçlendirme konusunda mutabakata vardı. Taraflar ayrıca Filistin meselesinde 'iki halk iki... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-08T19:00+0300

2025-09-08T19:00+0300

2025-09-08T19:00+0300

dünya

ukrayna

brics

rusya

ticaret

ticaret bakanlığı

dış ticaret açığı

e ticaret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097675909_0:26:750:447_1920x0_80_0_0_87718ea1d17cb172cf9189283191a929.png

BRICS ülkeleri, Ukrayna krizinde 'Barış Dostları' grubunun rolünü güçlendirmeye karar verdi.Çin Merkez Televizyonu, tarafların ayrıca Filistin meselesinde 'iki halk iki devlet' planına bağlı kalma ve Orta Doğu’da barış ve istikrarı destekleme konusunda da anlaşmaya vardığını bildirdi.Çin ve Brezilya, Mayıs 2024’te Ukrayna’daki çatışmanın siyasi çözümüne ilişkin altı maddelik bir plan açıklamış ve bu öneri 100’den fazla ülkeden olumlu geri dönüş almıştı. Bu girişimin ardından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin, Brezilya ve Küresel Güney’den diğer ülkelerin Ukrayna krizinin çözümünde rol oynaması için açık bir platform olan 'Barış Dostları' grubunu kuracaklarını duyurmuştu. Daha önce de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna krizinin siyasi çözümünde 'Barış Dostları' grubunun etkinliğinin artırılması gerektiğini vurgulamıştı. Ayrıca Brezilya, Lula da Silva’nın girişimiyle 8 Eylül’de BRICS ülkelerinin olağanüstü bir sanal zirvesini düzenlemiş ve bu toplantıda ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları da ele alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/brics-liderleri-daha-adil-bir-duzene-gecis-gerekliligini-kaydetti-1099203107.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, brics, rusya, ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, e ticaret