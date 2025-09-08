https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/brics-ukrayna-krizine-siyasi-cozum-icin-ortak-adim-atti-1099203246.html
BRICS, Ukrayna krizine siyasi çözüm için ortak adım attı
BRICS, Ukrayna krizine siyasi çözüm için ortak adım attı
08.09.2025
BRICS ülkeleri, Ukrayna krizinde 'Barış Dostları' grubunun rolünü güçlendirmeye karar verdi.Çin Merkez Televizyonu, tarafların ayrıca Filistin meselesinde 'iki halk iki devlet' planına bağlı kalma ve Orta Doğu’da barış ve istikrarı destekleme konusunda da anlaşmaya vardığını bildirdi.Çin ve Brezilya, Mayıs 2024’te Ukrayna’daki çatışmanın siyasi çözümüne ilişkin altı maddelik bir plan açıklamış ve bu öneri 100’den fazla ülkeden olumlu geri dönüş almıştı. Bu girişimin ardından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin, Brezilya ve Küresel Güney’den diğer ülkelerin Ukrayna krizinin çözümünde rol oynaması için açık bir platform olan 'Barış Dostları' grubunu kuracaklarını duyurmuştu. Daha önce de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna krizinin siyasi çözümünde 'Barış Dostları' grubunun etkinliğinin artırılması gerektiğini vurgulamıştı. Ayrıca Brezilya, Lula da Silva’nın girişimiyle 8 Eylül’de BRICS ülkelerinin olağanüstü bir sanal zirvesini düzenlemiş ve bu toplantıda ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları da ele alınmıştı.
ukrayna
rusya
