AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 23.03'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" açıklamasında bulundu. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa ve...
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün bir deprem daha kayıtlara geçti. Sındırgı'da saat 23.03’te 4.5 büyüklüğünde ve 6. 93 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.
23:13 07.09.2025 (güncellendi: 23:16 07.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 23.03’te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" açıklamasında bulundu. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa ve bazı çevre illerde de hissedildi.
