Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 23.03’te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" açıklamasında bulundu. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa ve... 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T23:13+0300
2025-09-07T23:16+0300
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün bir deprem daha kayıtlara geçti. Sındırgı'da saat 23.03’te 4.5 büyüklüğünde ve 6. 93 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

23:13 07.09.2025 (güncellendi: 23:16 07.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 23.03'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" açıklamasında bulundu. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa ve bazı çevre illerde de hissedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün bir deprem daha kayıtlara geçti. Sındırgı'da saat 23.03'te 4.5 büyüklüğünde ve 6. 93 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.
