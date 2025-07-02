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Defne Samyeli ile kızı Derin Talu'ya 'plaj' tepkisi: Fransız kadın bile sessiz kalamadı
Defne Samyeli ile kızı Derin Talu'ya 'plaj' tepkisi: Fransız kadın bile sessiz kalamadı
Sputnik Türkiye
Cannes'te tatil yapan Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun bir plajda çocuklar için söylediği 'Bunlar yüzünden denize giremiyoruz' sözlerine tepki yağdı... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-02T13:18+0300
yaşam
derin talu
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deren talu
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Annesi Defne Samyeli ve ablası Deren Talu'yla birlikte Fransa'nın Cannes şehrinde tatil yapan Derin Talu'nun bir plajda çocuklar için 'Şunlar yüzünden denize giremiyoruz. Ayıptır söylemesi, buraya çok fazla para verdik' sözleri büyük tepki çekti. Yaptığı paylaşım sonrasında çok sayıda kişi 'denizi kendilerinin sandılar' derken Fransız bir kadın da "Saçmalamayı bırakalım, Fransa'da plajlar herkesin erişimine açıktır" yorumunda bulundu.Buraya çok fazla para verdik21 yaşındaki Derin Talu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, denize giren çocuklar hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle tepki çekti. Derin Talu; "Çocuk niye sevmiyorum diye sorarsanız, denize giremiyorum şunlar yüzünden... Çocuklarla kavga ettim. Garsona dedim ki; 'Ben bunlara bağırabilir miyim, gitmiyorlar.' O da 'Bağırabilirsin' dedi. 120 kişinin arasına değmek istemiyorum yani. Ayıptır söylemesi, buraya çok fazla para verdik" dedi. Talu sözlerine "Zorunda mıyız? Bir de bunlar tabii ki Fransız değil. Allah bilir nereliler... Sordum söylemediler. Fransız değiller yani, bu net" diyerek devam etti. Defne Samyeli de kızının söylediklerine destek çıkarak "Sosyal mesafe diye bir şey var. İnsanlara biraz saygılı olmak lâzım. Ona uygun yerlere gitmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.Sen para verdin de onlar bedava mı girdi?Talu'nun videosunun ardından birçok sosyal medya kullanıcısı da, "Sen para verdin de onlar bedava mı girdi? Paralı ise herkese paralı demek ki", "Sizden zengin oldukları kesin ama", "Şunlar derken? Belki millette senden rahatsız oluyor", "Para verdin diye plajın sahibi mi sanıyorsun kendini? Orası Türkiye değil, sahiller halkın. Hiçbir ticari işletme, işgal edemez" şeklinde tepki gösterdiTepkilerin ardından Fransız bir kadın da "Saçmalamayı bırakalım, Fransa'da plajlar herkesin erişimine açıktır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/defne-samyeli-ve-kizi-deren-talu-dolandiricilarin-yeni-hedefi-oldu-kargo-tuzagina-dustuler-1097359696.html
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defne samyeli, derin talu, deren talu

Defne Samyeli ile kızı Derin Talu'ya 'plaj' tepkisi: Fransız kadın bile sessiz kalamadı

13:17 02.07.2025 (güncellendi: 13:18 02.07.2025)
Defne Samyeli sosyal medya
Defne Samyeli sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
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Cannes'te tatil yapan Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun bir plajda çocuklar için söylediği 'Bunlar yüzünden denize giremiyoruz' sözlerine tepki yağdı. Talu'nun paylaşımına bir Fransız kadın da tepki gösterdi.
Annesi Defne Samyeli ve ablası Deren Talu'yla birlikte Fransa'nın Cannes şehrinde tatil yapan Derin Talu'nun bir plajda çocuklar için 'Şunlar yüzünden denize giremiyoruz. Ayıptır söylemesi, buraya çok fazla para verdik' sözleri büyük tepki çekti. Yaptığı paylaşım sonrasında çok sayıda kişi 'denizi kendilerinin sandılar' derken Fransız bir kadın da "Saçmalamayı bırakalım, Fransa'da plajlar herkesin erişimine açıktır" yorumunda bulundu.
Derin Talu sosyal medya
Derin Talu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
Derin Talu sosyal medya

Buraya çok fazla para verdik

21 yaşındaki Derin Talu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, denize giren çocuklar hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle tepki çekti. Derin Talu; "Çocuk niye sevmiyorum diye sorarsanız, denize giremiyorum şunlar yüzünden... Çocuklarla kavga ettim. Garsona dedim ki; 'Ben bunlara bağırabilir miyim, gitmiyorlar.' O da 'Bağırabilirsin' dedi. 120 kişinin arasına değmek istemiyorum yani. Ayıptır söylemesi, buraya çok fazla para verdik" dedi. Talu sözlerine "Zorunda mıyız? Bir de bunlar tabii ki Fransız değil. Allah bilir nereliler... Sordum söylemediler. Fransız değiller yani, bu net" diyerek devam etti.
Defne Samyeli de kızının söylediklerine destek çıkarak "Sosyal mesafe diye bir şey var. İnsanlara biraz saygılı olmak lâzım. Ona uygun yerlere gitmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Derin Talu sosyal medya
Derin Talu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
Derin Talu sosyal medya

Sen para verdin de onlar bedava mı girdi?

Talu'nun videosunun ardından birçok sosyal medya kullanıcısı da, "Sen para verdin de onlar bedava mı girdi? Paralı ise herkese paralı demek ki", "Sizden zengin oldukları kesin ama", "Şunlar derken? Belki millette senden rahatsız oluyor", "Para verdin diye plajın sahibi mi sanıyorsun kendini? Orası Türkiye değil, sahiller halkın. Hiçbir ticari işletme, işgal edemez" şeklinde tepki gösterdi
Tepkilerin ardından Fransız bir kadın da "Saçmalamayı bırakalım, Fransa'da plajlar herkesin erişimine açıktır" ifadelerini kullandı.
Defne Samyeli sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
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