Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in Katar’daki saldırısına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Katar’da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin ilk tepkisini yazılı bir açıklamayla verdi. Erdoğan... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından İsrail'in Hamas'a yönelik saldırısını kınadı.Erdoğan açıklamasında, “İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin her zaman Filistin ve Katar’ın yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır. İsrail’in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz” dedi.

