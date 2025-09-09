Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/cumhurbaskani-erdogandan-israilin-katardaki-saldirisina-tepki-1099239687.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in Katar’daki saldırısına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in Katar’daki saldırısına tepki
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Katar’da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin ilk tepkisini yazılı bir açıklamayla verdi. Erdoğan... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T21:49+0300
2025-09-09T21:49+0300
türki̇ye
türkiye
ortadoğu
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
katar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099198657_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_d59b35c701b4b6ec1de17e863313a1e6.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından İsrail'in Hamas'a yönelik saldırısını kınadı.Erdoğan açıklamasında, “İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin her zaman Filistin ve Katar’ın yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır. İsrail’in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/netanyahu-teror-liderlerine-artik-belli-yerlerde-dokunulmazlik-yok-1099238523.html
türki̇ye
i̇srail
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099198657_110:0:2809:2024_1920x0_80_0_0_0d0d6ccfdd43667fed5130d6f7fb94c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ortadoğu, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), katar
türkiye, ortadoğu, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), katar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in Katar’daki saldırısına tepki

21:49 09.09.2025
© TCBB / Mustafa KamacıErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© TCBB / Mustafa Kamacı
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Katar’da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin ilk tepkisini yazılı bir açıklamayla verdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetlediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından İsrail'in Hamas'a yönelik saldırısını kınadı.
Erdoğan açıklamasında, “İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin her zaman Filistin ve Katar’ın yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır. İsrail’in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz” dedi.
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
DÜNYA
Netanyahu: Terör liderlerine artık belli yerlerde dokunulmazlık yok
20:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала