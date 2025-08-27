Guinness, Rekorlar Kitabı'nda hala olmayan sahipsiz rekorları sıraladı: 1 dakikada en çok hamsi yemek de listede

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/guinness-rekorlar-kitabinda-hala-olmayan-sahipsiz-rekorlari-siraladi-1-dakikada-en-cok-hamsi-yemek-1098871669.html

Dünyanın en sıra dışı başarılarını belgeleyen Guinness Rekorlar Kitabı 70. yılını kutluyor. Bu özel yıldönümünde, henüz kimsenin denemediği 70 çılgın rekor... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

27 Ağustos 1955’te ilk kez yayımlanan Guinness Rekorlar Kitabı, bugün dünya çapında 155 milyon kopya sattı. Kitap, yıllar boyunca “en uzun dil”den “en büyük Spice Girls koleksiyonuna” kadar akla hayale sığmayan rekorlara tanıklık etti. Baş Editör Craig Glenday kutlama mesajında, "70 yıl boyunca insanlığın gücünü, yaratıcılığını ve sınır tanımayan azmini kayda geçirdik. Şimdi gözümüz gelecek nesil rekor kıranlarda" dedi.Kitabın ilhamı, 1950’lerde İrlanda’daki bir av partisinde ortaya çıktı. Guinness bira fabrikasının müdürü Sir Hugh Beaver, “Avrupa’nın en hızlı kuşu hangisi?” tartışmasını çözmek için böyle bir kitabın gerekliliğini fark etti. Bugün o fikir, tüm dünyada merakla beklenen bir gelenek haline geldi.Henüz kırılmamış çılgın rekorlar Guinness, bu yıl özel olarak kimsenin denemediği 70 rekoru açıkladı. İşte en dikkat çekenlerden bazıları: 1 dakikada en çok yastık gazı mindere oturma En uzak mesafeye şişe çevirme 30 saniyede en çok el sıkışma 400 metrelik çuval yarışını en hızlı tamamlama 1 dakikada en çok hamsi yeme 30 saniyede en fazla tişört giyme

