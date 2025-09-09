Türkiye
Beyaz Saray: Trump güvence verdi
Beyaz Saray: Trump güvence verdi
Beyaz Saray: Trump güvence verdi

22:32 09.09.2025
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Karoline Leavitt, "Bu sabah Trump yönetimi, ABD ordusu tarafından, İsrail’in, barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çalışan ve cesurca riskler alan Katar'ın başkenti Doha'da Hamas’a yönelik bir saldırı düzenlediği konusunda bilgilendirildi." ifadesini kullandı.

Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez

Katar'ın bombalanmasını 'talihsiz' bir olay şeklinde tanımlayan Leavitt, "ABD'nin yakın müttefiki Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez" değerlendirmesini yaptı.

Trump güvence verdi

Leavitt, saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi telefonla aradığını ve 'böyle bir saldırının bir daha kendi topraklarında yaşanmayacağına dair güvence verdiğini' belirtti.

İsrail söz konusu saldırı konusunda ABD ordusunu bilgilendirdi

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın talimatı üzerine Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 'yaklaşan saldırı' ile ilgili Katarlılara bilgi verdiğini sözlerine ekledi.
Leavitt, İsrail'in söz konusu saldırı konusunda ABD ordusunu bilgilendirdiğini ve bunun ordu üzerinden sabah saatlerinde ABD yönetimine ulaştığını bildirdi.
Trump'ın, Netanyahu ile 'saldırıdan sonra' bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Sözcü, 'Netanyahu'nun, Trump'a 'barış istediğini' söylediğini' aktardı.
İsrail'in bu saldırısıyla ilgili nasıl bir tavır sergileyeceğine Trump'ın kendisinin karar vereceğini dile getiren Leavitt, ABD yönetimi olarak hem İsrail hem de Katar'ın bölgede güvenlik içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.
Leavitt, Trump'ın 'saldırının konumunun Katar olmasından üzüntü duyduğunu' ifade ederken, Trump'ın Netanyahu'ya saldırı dolayısıyla kızgın olup olmadığı şeklindeki soruya ise "Başkan bu konudaki düşüncelerini ve endişelerini açıkça ortaya koydu." diye yanıt verdi.
