Berlin’de elektrik direkleri kundaklandı: Kentte 50 bin ev elektriksiz kaldı
Berlin’de elektrik direkleri kundaklandı: Kentte 50 bin ev elektriksiz kaldı
Almanya'nın başkenti Berlin'in güneydoğusundaki bir ilçede erken saatlerde iki enerji direğine yönelik şüpheli kundaklama saldırısı sonrası yaklaşık 50 bin...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095758640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab614ab63ab070b712f9206bfecefe1c.jpg
Berlin'de şüpheli kundaklama saldırısı 50 bin evi elektriksiz bıraktı.Polis sözcüsü Anja Dierschke, saldırının siyasi amaçlı olup olmadığının henüz net olmadığını belirterek, siyasi motivasyonlu suçlarla ilgilenen özel bir birimin soruşturmayı yürüttüğünü söyledi.Almanya basını ise polisin saldırının ABD'li elektrikli otomobil firmasının Treptow-Koepenick bölgesinde bir geliştirme merkezi kurma planıyla bağlantılı olup olmadığını araştırdığını aktardı.Sözcü Dierschke, saldırıyla ABD'li otomobil firmasının duyurusu arasında bir bağlantı olasılığının reddedilemeyeceğini belirtti.
Almanya’nın başkenti Berlin’in güneydoğusundaki bir ilçede erken saatlerde iki enerji direğine yönelik şüpheli kundaklama saldırısı sonrası yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kaldı.
Berlin’de şüpheli kundaklama saldırısı 50 bin evi elektriksiz bıraktı.
Polis sözcüsü Anja Dierschke, saldırının siyasi amaçlı olup olmadığının henüz net olmadığını belirterek, siyasi motivasyonlu suçlarla ilgilenen özel bir birimin soruşturmayı yürüttüğünü söyledi.
Almanya basını ise polisin saldırının ABD'li elektrikli otomobil firmasının Treptow-Koepenick bölgesinde bir geliştirme merkezi kurma planıyla bağlantılı olup olmadığını araştırdığını aktardı.
Sözcü Dierschke, saldırıyla ABD'li otomobil firmasının duyurusu arasında bir bağlantı olasılığının reddedilemeyeceğini belirtti.