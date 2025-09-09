https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/bakan-memisoglu-pekinde-turkiye-ve-cin-saglik-isbirliginde-yeni-adimlar-atiyor-1099236530.html
Bakan Memişoğlu Pekin'de: Türkiye ve Çin sağlık işbirliğinde yeni adımlar atıyor
Bakan Memişoğlu Pekin'de: Türkiye ve Çin sağlık işbirliğinde yeni adımlar atıyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyareti kapsamında bulunduğu Çin'in başkenti Pekin'de sağlık endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerin kümelendiği biyoteknoloji merkezlerinde incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin’in başkenti Pekin’de sağlık işbirliği olanaklarını görüştü.Bakan Memişoğlu, sağlık teknolojileri için araştırma, geliştirme ve uygulama bölgesi olarak planlanan Pekin E-Şehir BiyoPark’ta tıbbi görüntüleme alanında çalışan firmaları gezerek yeni teknoloji cihazlar hakkında bilgi aldı. Ardından Daşing Biyomedikal Sanayi Üssü’nde, Kovid-19 aşısıyla dünyada tanınan SINOVAC şirketini ziyaret etti ve yetkililerle görüştü.Ziyaretlere, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri, bilim insanları, üniversite rektörleri, sanayiciler ve üreticilerden oluşan geniş bir heyet de eşlik etti.Görüşmelerde, Türkiye ve Çin arasında sağlık teknolojileri, bilim, araştırma-geliştirme ve eğitim alanlarında işbirliği imkanları ele alındı.
Bakan Memişoğlu Pekin'de: Türkiye ve Çin sağlık işbirliğinde yeni adımlar atıyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyareti kapsamında bulunduğu Çin’in başkenti Pekin’de sağlık endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerin kümelendiği biyoteknoloji merkezlerinde incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin’in başkenti Pekin’de sağlık işbirliği olanaklarını görüştü.
Bakan Memişoğlu, sağlık teknolojileri için araştırma, geliştirme ve uygulama bölgesi olarak planlanan Pekin E-Şehir BiyoPark’ta tıbbi görüntüleme alanında çalışan firmaları gezerek yeni teknoloji cihazlar hakkında bilgi aldı. Ardından Daşing Biyomedikal Sanayi Üssü’nde, Kovid-19 aşısıyla dünyada tanınan SINOVAC şirketini ziyaret etti ve yetkililerle görüştü.
Ziyaretlere, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri, bilim insanları, üniversite rektörleri, sanayiciler ve üreticilerden oluşan geniş bir heyet de eşlik etti.
Görüşmelerde, Türkiye ve Çin arasında sağlık teknolojileri, bilim, araştırma-geliştirme ve eğitim alanlarında işbirliği imkanları ele alındı.