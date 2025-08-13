https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/saglik-bakani-memisoglu-sigarasiz-sehir-olacak-elektronik-sigara-puf-hepsi-yasak-1098575345.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sigarasız şehir olacak, elektronik sigara, puf hepsi yasak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sigarasız şehir olacak, elektronik sigara, puf hepsi yasak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu’nda düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' programında sağlık gündemine ilişkin kapsamlı açıklamalarda... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T20:33+0300
2025-08-13T20:33+0300
2025-08-13T20:33+0300
türki̇ye
sigara
sigara paketi
sigara yasağı
sigara içmek
elektronik sigara
mentollü sigara
sigara kağıdı
e-sigara
sağlık bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098575171_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_df27e2689d2724754ce4c21a929faee4.jpg
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu’nda sağlık gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'yla iş birliği içinde tüm şekerli gıdalar için yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı. Yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla okul kantinlerinde denetimlerin artırılacağı bildirildi.Hastane binalarının yüzde 95’inin depreme dayanıklı hale getirildiğini, dayanıklı olmayanların ise boşaltıldığını belirten Bakan Memişoğlu, güçlendirme ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.'Şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor'Randevu konusunda hastanelerde bir kaç branş dışında sorun olmadığını açıklayan Bakan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:'Kesinlikle taviz vermeyeceğiz'“Dumansız Türkiye” hedefi doğrultusunda sigara ve tütün ürünlerine karşı sıfır taviz politikası uygulanacağını belirten Bakan Memişoğlu şöyle konuştu:E-imza soruşturmasıMemişoğlu, doktorların e-imzasının kopyalanmasıyla ilgili Kırıkkale’de yürütülen soruşturmalara değinerek adli ve idari soruşturmaların devam ettiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/bakan-memisoglu-tibbi-kenevir-ilac-formuyla-eczanelerde-olacak-1098335710.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098575171_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9217dbef2e90ebc33971056d4c38fd9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sigara, sigara paketi, sigara yasağı, sigara içmek, elektronik sigara, mentollü sigara, sigara kağıdı, e-sigara, sağlık bakanlığı
sigara, sigara paketi, sigara yasağı, sigara içmek, elektronik sigara, mentollü sigara, sigara kağıdı, e-sigara, sağlık bakanlığı
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sigarasız şehir olacak, elektronik sigara, puf hepsi yasak
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu’nda düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' programında sağlık gündemine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, özellikle şekerli gıdalar, okul kantinleri, depreme dayanıklı hastaneler, tütünle mücadele ve aile hekimliği konularında yeni adımlar atılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu’nda sağlık gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'yla iş birliği içinde tüm şekerli gıdalar için yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı. Yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla okul kantinlerinde denetimlerin artırılacağı bildirildi.
Hastane binalarının yüzde 95’inin depreme dayanıklı hale getirildiğini, dayanıklı olmayanların ise boşaltıldığını belirten Bakan Memişoğlu, güçlendirme ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
'Şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor'
Randevu konusunda hastanelerde bir kaç branş dışında sorun olmadığını açıklayan Bakan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:
Çok büyük oranda birkaç branş haricinde randevu sorunumuz yok şu anda. Göz, plastik cerrahi, onkoloji birkaç tane branş bunlar. Yani şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor. Alamayan kişiler de kendi aile hekimine giderse o aile hekimi ona randevu alabilir. Yani esasında aile hekimleri şu anda kendi kontenjanlarının yüzde 20’sini bile kullanmıyor hastanelerde.
'Kesinlikle taviz vermeyeceğiz'
“Dumansız Türkiye” hedefi doğrultusunda sigara ve tütün ürünlerine karşı sıfır taviz politikası uygulanacağını belirten Bakan Memişoğlu şöyle konuştu:
ALO 171 bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda şimdi, aynı kilo, boy gibi sahaya çıkıp insanlara, sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız. Yüzde 45 erkekler içiyor Türkiye'de. Ben şimdi Bakanlıkta da başlattım. Artvin'de de söyledim. Sigarasız şehir olacak, sigarasız Bakanlık olacak. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın. Tütün, sigara değil tütün. Hepsine, elektronik sigara, puf, hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Kamu kurumlarına da gidiyoruz artık.
Memişoğlu, doktorların e-imzasının kopyalanmasıyla ilgili Kırıkkale’de yürütülen soruşturmalara değinerek adli ve idari soruşturmaların devam ettiğini aktardı.