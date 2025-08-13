https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/saglik-bakani-memisoglu-sigarasiz-sehir-olacak-elektronik-sigara-puf-hepsi-yasak-1098575345.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sigarasız şehir olacak, elektronik sigara, puf hepsi yasak

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu’nda düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' programında sağlık gündemine ilişkin kapsamlı açıklamalarda... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu’nda sağlık gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'yla iş birliği içinde tüm şekerli gıdalar için yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı. Yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla okul kantinlerinde denetimlerin artırılacağı bildirildi.Hastane binalarının yüzde 95’inin depreme dayanıklı hale getirildiğini, dayanıklı olmayanların ise boşaltıldığını belirten Bakan Memişoğlu, güçlendirme ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.'Şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor'Randevu konusunda hastanelerde bir kaç branş dışında sorun olmadığını açıklayan Bakan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:'Kesinlikle taviz vermeyeceğiz'“Dumansız Türkiye” hedefi doğrultusunda sigara ve tütün ürünlerine karşı sıfır taviz politikası uygulanacağını belirten Bakan Memişoğlu şöyle konuştu:E-imza soruşturmasıMemişoğlu, doktorların e-imzasının kopyalanmasıyla ilgili Kırıkkale’de yürütülen soruşturmalara değinerek adli ve idari soruşturmaların devam ettiğini aktardı.

