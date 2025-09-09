https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/arnavutlukta-sasirtan-kesif-bin-700-yillik-roma-mezar-odasi-gun-yuzune-cikti-1099225119.html

Arnavutluk’ta şaşırtan keşif: Bin 700 yıllık Roma mezar odası gün yüzüne çıktı

Arnavutluk’ta yapılan kazılarda MS 4. yüzyıla tarihlenen görkemli bir Roma mezar odası ortaya çıkarıldı. Altın ipliklerle işlenmiş kumaş parçaları, cam... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

Kuzey Makedonya sınırındaki bir platoda yerel halkın olağandışı taşlar fark etmesiyle başlayan araştırma, bölgenin bugüne kadarki en önemli arkeolojik keşiflerinden birine dönüştü. Arkeoloji ekibi kısa süre içinde 9 metreye 6 metre ölçülerinde büyük bir mezar odası gün yüzüne çıkardı. Kazı başkanı Erikson Nikolli, “Yazıt bize burada gömülü kişinin adının Gelliano olduğunu söylüyor, bu Roma dönemine özgü bir isim. Yanında ikinci bir kişi daha var, muhtemelen aileden biri” dedi.Altın işlemeler ve Jüpiter’e adanmış mezar Mezarın içinde bulunan altın ipliklerle işlenmiş kumaş parçası, buraya gömülen kişinin üst sınıfa ait olduğunun en önemli kanıtı olarak değerlendiriliyor. Ayrıca mezarda cam tabaklar, bıçaklar ve Yunanca yazıtlar bulundu. Nikolli, “Bulduğumuz yazıt, mezarın Jüpiter’e adandığını gösteriyor. Bu da dönemin dini inançlarına ışık tutuyor” diye konuştu.Turizme açılacak Arnavutluk yetkilileri, bu görkemli keşfi gelecekte bir turistik cazibe merkezine dönüştürmeyi planlıyor. Ancak mezarın en az iki kez yağmalandığı da ortaya çıktı: Biri antik dönemde, diğeri ise yakın zamanda ağır makinelerle yapılan müdahaleyle. Buna rağmen, sağlam kalan duvar süslemeleri ve değerli buluntular sayesinde Roma dönemine ait zenginlik ve inanç dünyasına dair eşsiz ipuçları günümüze ulaştı.

