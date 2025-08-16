https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/sicilyada-surpriz-kesif-1700-yillik-parmak-arasi-roma-terlikleri-gun-yuzune-cikti-1098640505.html
Sicilya'da sürpriz keşif: 1700 yıllık 'parmak arası Roma terlikleri' gün yüzüne çıktı
Sicilya’da sürpriz keşif: 1700 yıllık 'parmak arası Roma terlikleri' gün yüzüne çıktı
Sicilya'da yapılan kazılarda, modern parmak arası terliklere tıpatıp benzeyen 1.700 yıllık Roma mozaiği bulundu. Antik hamamın zemininde ortaya çıkan eser, hem... 16.08.2025
Sicilya’da sürpriz keşif: 1700 yıllık 'parmak arası Roma terlikleri' gün yüzüne çıktı
Sicilya’da yapılan kazılarda, modern parmak arası terliklere tıpatıp benzeyen 1.700 yıllık Roma mozaiği bulundu. Antik hamamın zemininde ortaya çıkan eser, hem detaylı işçiliğiyle hem de günümüzle kurduğu eğlenceli bağ ile dikkat çekiyor.
Sicilya’daki Villa Romana del Casale’de, hamamların zemininde yapılan kazılar sırasında oldukça ilginç bir mozaik ortaya çıktı. Eserde, modern terlikleri andıran bir çift Roma sandaleti betimleniyor. Mozaikler arkeoloji camiası tarafından büyük ilgi gördü. Çünkü sandaletler neredeyse bugün marketten alabileceğiniz bir çift parmak arası terliği andırıyor. Bu mozaik, yüzyıllar önceki büyük bir sel felaketiyle çamurun altında kaldığı için günümüze kadar neredeyse hiç bozulmadan ulaşmış.
Bikinili kızlar ve Roma’nın havuz keyfi
Sandalet mozaiği, bu villada ortaya çıkarılan ilk dikkat çekici eser değil. Daha önce de spor yapan kadınları betimleyen ve “Bikini Kızlar” adıyla bilinen ünlü mozaikler bulunmuştu. Ayrıca “Büyük Av” isimli mozaikte, egzotik hayvanların gemilere yüklenişi görülüyor. Tüm bu eserler, antik dönemde Roma aristokrasisinin nasıl bir yaşam sürdüğünü gözler önüne seriyor. Kısacası, Sicilya’daki bu villa tam anlamıyla Roma’nın lüks tatil köyü havasında.
Roma’nın siestası ve hamam keyfi
Akdeniz kültürü denince akla siesta, yani öğle uykusu gelir. Romalılar içinse bunun karşılığı hamamdı. İşten veya politikadan yorulan Romalılar, kendilerini hamamların sıcak suyuna bırakır, terliklerini çıkarır ve rahatlamanın tadını çıkarırlardı. Bugün İspanya’da siesta yapanlarla, 1.700 yıl önce hamamda serinleyen Romalılar arasında aslında pek de fark yok.
Bu tür sandalet mozaikleri, Roma İmparatorluğu’nun başka bölgelerinde de bulundu. Cezayir’deki bir hamamda, üzerinde “bene lava” yani “iyi yıkan” yazılı mozaikler var. Kısacası, Romalılar için hamam sadece temizlik değil, sosyal hayatın da bir parçasıydı.