Ahmet Hakan: CHP, Gürsel Tekin'e '40 yıllık CHP'liye yakışıyor mu bu?' deseydi bin kat daha büyük etki yaratırdı
Ahmet Hakan: CHP, Gürsel Tekin’e '40 yıllık CHP’liye yakışıyor mu bu?' deseydi bin kat daha büyük etki yaratırdı
Ahmet Hakan, kaos ve kargaşanın CHP'yi gerileteceğini söyledi
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin dün CHP İstanbul İl Başkanlığına geldi. Gürsel Tekin'in eski il binasına girişi esnasında arbede yaşandı.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan sürecin CHP'ye negatif olarak yansıyacağını vurguladı ve bugün kaleme aldığı yazısında "CHP’nin önemli isimleri, parti binasında çay kahve eşliğinde Gürsel Tekin’e şunları söyleselerdi: Gel bakalım Gürsel Bey. Sen buraya “kayyum” olarak geldin. Tek güvencen elindeki mahkeme kararı. Arkanda delege yok, üye yok, halk yok. Mahkeme kararına yaslanarak buraya gelmeyi nasıl içine sindirdin? Biz CHP olarak bir mücadele veriyoruz. Sen bu yaptığınla mücadelemize zarar veriyorsun. 40 yıllık CHP’liye yakışıyor mu bu? Gürsel Tekin’e kameralar önünde söylenecek bu sözler... Kamuoyunda arbede / kargaşa / kaos görüntülerinden... Bin kat daha büyük etki yaratırdı." ifadelerine yer verdi.
Ahmet Hakan: CHP, Gürsel Tekin’e '40 yıllık CHP’liye yakışıyor mu bu?' deseydi bin kat daha büyük etki yaratırdı
Ahmet Hakan, kaos ve kargaşanın CHP’yi gerileteceğini söyledi ve "CHP Gürsel Tekin’e '40 yıllık CHP’liye yakışıyor mu bu?' deseydi bin kat daha büyük etki yaratırdı" dedi.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin dün CHP İstanbul İl Başkanlığına geldi. Gürsel Tekin'in eski il binasına girişi esnasında arbede yaşandı.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan sürecin CHP'ye negatif olarak yansıyacağını vurguladı
ve bugün kaleme aldığı yazısında "CHP’nin önemli isimleri, parti binasında çay kahve eşliğinde Gürsel Tekin’e şunları söyleselerdi: Gel bakalım Gürsel Bey. Sen buraya “kayyum” olarak geldin. Tek güvencen elindeki mahkeme kararı. Arkanda delege yok, üye yok, halk yok. Mahkeme kararına yaslanarak buraya gelmeyi nasıl içine sindirdin? Biz CHP olarak bir mücadele veriyoruz. Sen bu yaptığınla mücadelemize zarar veriyorsun. 40 yıllık CHP’liye yakışıyor mu bu? Gürsel Tekin’e kameralar önünde söylenecek bu sözler... Kamuoyunda arbede / kargaşa / kaos görüntülerinden... Bin kat daha büyük etki yaratırdı."
ifadelerine yer verdi.