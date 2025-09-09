https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-yeniden-goreve-getirilirse-chp-genel-merkezine-girecek-demektir-1099210182.html

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu yeniden göreve getirilirse CHP Genel Merkezi’ne girecek demektir

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu yeniden göreve getirilirse CHP Genel Merkezi’ne girecek demektir

Sputnik Türkiye

Hürriyet köşe yazarı ve Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP'de yaşananları bugünkü köşesine taşıdı. Selvi "Özgür Özel’in CHP binasına giremeyecekler iddiası çöktü... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T07:31+0300

2025-09-09T07:31+0300

2025-09-09T07:31+0300

poli̇ti̇ka

gürsel tekin

abdulkadir selvi

kemal kılıçdaroğlu

chp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101889/58/1018895898_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8a074c09d20bb735d0595f70baee5d8c.jpg

CHP'de yaşananları bugünkü köşesinde değerlendiren Gazeteci Abdulkadir Selvi "Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl binasının önüne saat 13.32’de geldi. Haliyle gergindi. Tam 17 dakika süren bir açıklama yaptı. O sırada bardak ve su şişesi fırlatanlar oldu. Gürsel Tekin başına şemsiye tutarak önlemeye çalışan görevlilere, 'İsterlerse kurşun atsınlar' diye engel olmamalarını istedi" ifadelerini kullandı. "Her fani muhalif medyanın lincinden tadacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu için işleyen bu kural Gürsel Tekin için de işledi" diyen Abdülkadir Selvi şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/chp-istanbul-il-baskanligini-kapatma-karari-aldi-yeni-adres-bildirildi-1099200376.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürsel tekin, abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, chp