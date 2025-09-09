Türkiye
Hürriyet köşe yazarı ve Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP'de yaşananları bugünkü köşesine taşıdı.
CHP'de yaşananları bugünkü köşesinde değerlendiren Gazeteci Abdulkadir Selvi "Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl binasının önüne saat 13.32’de geldi. Haliyle gergindi. Tam 17 dakika süren bir açıklama yaptı. O sırada bardak ve su şişesi fırlatanlar oldu. Gürsel Tekin başına şemsiye tutarak önlemeye çalışan görevlilere, 'İsterlerse kurşun atsınlar' diye engel olmamalarını istedi" ifadelerini kullandı. "Her fani muhalif medyanın lincinden tadacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu için işleyen bu kural Gürsel Tekin için de işledi" diyen Abdülkadir Selvi şunları kaydetti:
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu yeniden göreve getirilirse CHP Genel Merkezi’ne girecek demektir

Hürriyet köşe yazarı ve Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP'de yaşananları bugünkü köşesine taşıdı. Selvi "Özgür Özel’in CHP binasına giremeyecekler iddiası çöktü. Bu durumda 15 Eylül’de mutlak butlan kararı çıkar, Kılıçdaroğlu yeniden göreve getirilirse CHP Genel Merkezi’ne girecek demektir" ifadelerini kullandı.
CHP'de yaşananları bugünkü köşesinde değerlendiren Gazeteci Abdulkadir Selvi "Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl binasının önüne saat 13.32’de geldi. Haliyle gergindi. Tam 17 dakika süren bir açıklama yaptı. O sırada bardak ve su şişesi fırlatanlar oldu. Gürsel Tekin başına şemsiye tutarak önlemeye çalışan görevlilere, 'İsterlerse kurşun atsınlar' diye engel olmamalarını istedi" ifadelerini kullandı.
"Her fani muhalif medyanın lincinden tadacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu için işleyen bu kural Gürsel Tekin için de işledi" diyen Abdülkadir Selvi şunları kaydetti:
"Gürsel Tekin görevine başlamayı başardı. Böylece Özgür Özel’in CHP binasına giremeyecekler iddiası çöktü. Bu durumda 15 Eylül’de mutlak butlan kararı çıkar, Kılıçdaroğlu yeniden göreve getirilirse CHP Genel Merkezi’ne girecek demektir.
CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
TÜRKİYE
CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nı kapatma kararı aldı: Yeni adres bildirildi
Dün, 16:40
