Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu yeniden göreve getirilirse CHP Genel Merkezi’ne girecek demektir
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu yeniden göreve getirilirse CHP Genel Merkezi’ne girecek demektir
Hürriyet köşe yazarı ve Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP'de yaşananları bugünkü köşesine taşıdı. Selvi "Özgür Özel'in CHP binasına giremeyecekler iddiası çöktü... 09.09.2025
CHP'de yaşananları bugünkü köşesinde değerlendiren Gazeteci Abdulkadir Selvi "Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl binasının önüne saat 13.32’de geldi. Haliyle gergindi. Tam 17 dakika süren bir açıklama yaptı. O sırada bardak ve su şişesi fırlatanlar oldu. Gürsel Tekin başına şemsiye tutarak önlemeye çalışan görevlilere, 'İsterlerse kurşun atsınlar' diye engel olmamalarını istedi" ifadelerini kullandı. "Her fani muhalif medyanın lincinden tadacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu için işleyen bu kural Gürsel Tekin için de işledi" diyen Abdülkadir Selvi şunları kaydetti:
Hürriyet köşe yazarı ve Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP'de yaşananları bugünkü köşesine taşıdı. Selvi "Özgür Özel’in CHP binasına giremeyecekler iddiası çöktü. Bu durumda 15 Eylül’de mutlak butlan kararı çıkar, Kılıçdaroğlu yeniden göreve getirilirse CHP Genel Merkezi’ne girecek demektir" ifadelerini kullandı.
CHP'de yaşananları bugünkü köşesinde değerlendiren Gazeteci Abdulkadir Selvi "Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl binasının önüne saat 13.32’de geldi. Haliyle gergindi. Tam 17 dakika süren bir açıklama yaptı. O sırada bardak ve su şişesi fırlatanlar oldu. Gürsel Tekin başına şemsiye tutarak önlemeye çalışan görevlilere, 'İsterlerse kurşun atsınlar' diye engel olmamalarını istedi" ifadelerini kullandı.
"Her fani muhalif medyanın lincinden tadacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu için işleyen bu kural Gürsel Tekin için de işledi" diyen Abdülkadir Selvi şunları kaydetti:
"Gürsel Tekin görevine başlamayı başardı. Böylece Özgür Özel’in CHP binasına giremeyecekler iddiası çöktü. Bu durumda 15 Eylül’de mutlak butlan kararı çıkar, Kılıçdaroğlu yeniden göreve getirilirse CHP Genel Merkezi’ne girecek demektir.