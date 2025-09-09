https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/abdnin-nato-daimi-temsilcisi-kiev-garantiler-karsiliginda-temas-hattindaki-catismalari-durdurmaya-1099237090.html

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: Kiev, garantiler karşılığında temas hattındaki çatışmaları durdurmaya hazır

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: Kiev, garantiler karşılığında temas hattındaki çatışmaları durdurmaya hazır

09.09.2025

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Fox News televizyonuna verdiği demeçte, Ukrayna’nın Rusya ile mevcut temas hattında çatışmaları durdurmaya hazır olduğunu söyledi.Whitaker, “Güvenlik garantisi alırlarsa cephe hattını dondurmaya hazırlar” dedi.Avrupa askerlerinin eğitmen veya barış gücü olarak görev yapacağı bir garanti sisteminin Kiev'in çatışmayı durdurmasına olanak sağlayacak bir koşul olabileceğini belirten Whitaker, anlaşmanın Ukrayna'daki Rus Ortodoks Kilisesi cemaatlerinin ve Rusça konuşan nüfusun korunmasını da içerebileceğini vurguladı.Whitaker, Ukrayna’nın NATO'ya üyeliğinin önündeki engelleri de kabul ederek, bunun için “henüz zamanın gelmediğini” söyledi.Bununla birlikte Whitaker, çatışmayı sona erdirmek için Moskova'ya baskı uygulanması gerektiği konusundaki ısrarını sürdürdü.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olmadıklarını, bunun meşru bir tercih olduğunu belirterek, Ukrayna’nın NATO üyeliğine ise Rusya'nın güvenliği açısından karşı olduklarını ifade etmişti.

