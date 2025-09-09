https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/abdnin-nato-daimi-temsilcisi-kiev-garantiler-karsiliginda-temas-hattindaki-catismalari-durdurmaya-1099237090.html
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: Kiev, garantiler karşılığında temas hattındaki çatışmaları durdurmaya hazır
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: Kiev, garantiler karşılığında temas hattındaki çatışmaları durdurmaya hazır
Sputnik Türkiye
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker, Kiev'in garantiler karşılığında cephe hattındaki çatışmaları dondurmaya hazır olduğunu açıkladı. 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T18:49+0300
2025-09-09T18:49+0300
2025-09-09T18:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
matthew whitaker
nato
ukrayna
kiev
abd
rusya
moskova
fox news
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082473911_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_12aa2a48a09237fa2dca61a306d420af.png
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Fox News televizyonuna verdiği demeçte, Ukrayna’nın Rusya ile mevcut temas hattında çatışmaları durdurmaya hazır olduğunu söyledi.Whitaker, “Güvenlik garantisi alırlarsa cephe hattını dondurmaya hazırlar” dedi.Avrupa askerlerinin eğitmen veya barış gücü olarak görev yapacağı bir garanti sisteminin Kiev'in çatışmayı durdurmasına olanak sağlayacak bir koşul olabileceğini belirten Whitaker, anlaşmanın Ukrayna'daki Rus Ortodoks Kilisesi cemaatlerinin ve Rusça konuşan nüfusun korunmasını da içerebileceğini vurguladı.Whitaker, Ukrayna’nın NATO'ya üyeliğinin önündeki engelleri de kabul ederek, bunun için “henüz zamanın gelmediğini” söyledi.Bununla birlikte Whitaker, çatışmayı sona erdirmek için Moskova'ya baskı uygulanması gerektiği konusundaki ısrarını sürdürdü.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olmadıklarını, bunun meşru bir tercih olduğunu belirterek, Ukrayna’nın NATO üyeliğine ise Rusya'nın güvenliği açısından karşı olduklarını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/rusya-natonun-dogu-kanadinda-genislemesine-karsi-tedbirler-aliyoruz-1099213282.html
ukrayna
kiev
abd
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082473911_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d15da383533a641e82c494e93ce239cc.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
matthew whitaker, nato, ukrayna, kiev, abd, rusya, moskova, fox news, vladimir putin, avrupa
matthew whitaker, nato, ukrayna, kiev, abd, rusya, moskova, fox news, vladimir putin, avrupa
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: Kiev, garantiler karşılığında temas hattındaki çatışmaları durdurmaya hazır
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker, Kiev'in garantiler karşılığında cephe hattındaki çatışmaları dondurmaya hazır olduğunu açıkladı.
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Fox News televizyonuna verdiği demeçte, Ukrayna’nın Rusya ile mevcut temas hattında çatışmaları durdurmaya hazır olduğunu söyledi.
Whitaker, “Güvenlik garantisi alırlarsa cephe hattını dondurmaya hazırlar” dedi.
Avrupa askerlerinin eğitmen veya barış gücü olarak görev yapacağı bir garanti sisteminin Kiev'in çatışmayı durdurmasına olanak sağlayacak bir koşul olabileceğini belirten Whitaker, anlaşmanın Ukrayna'daki Rus Ortodoks Kilisesi cemaatlerinin ve Rusça konuşan nüfusun korunmasını da içerebileceğini vurguladı.
Whitaker, Ukrayna’nın NATO'ya üyeliğinin önündeki engelleri de kabul ederek, bunun için “henüz zamanın gelmediğini” söyledi.
Bununla birlikte Whitaker, çatışmayı sona erdirmek için Moskova'ya baskı uygulanması gerektiği konusundaki ısrarını sürdürdü.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olmadıklarını, bunun meşru bir tercih olduğunu belirterek, Ukrayna’nın NATO üyeliğine ise Rusya'nın güvenliği açısından karşı olduklarını ifade etmişti.