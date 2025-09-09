https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/abd-temsilciler-meclisi-uyeleri-si-ile-gorusme-talebiyle-cine-gidecek-1099241319.html
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Şi ile görüşme talebiyle Çin'e gidecek
ABD Temsilciler Meclisi'nden iki partili bir heyet, Eylül sonunda Çin'e resmi ziyarette bulunacak, ayrıca heyet, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi'nden iki partili bir grup milletvekili, Eylül ayı sonlarında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme talep etti.NBC'nin aktardığına göre Demokrat milletvekili Adam Smith, milletvekillerinin Şi Cinping ile görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda, "Soruyoruz. Henüz bilmiyoruz" dedi.Milletvekili, seyahatin önemli olduğuna inandığını ve ABD-Çin temaslarının 'daha sık gerçekleşmesi gerektiğini' söyledi.Smith, "Bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. ABD ile Çin arasında bir diyalog başlatma isteğinin bir parçası bu. Ve şahsen bunun yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
