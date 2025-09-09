Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/abd-temsilciler-meclisi-uyeleri-si-ile-gorusme-talebiyle-cine-gidecek-1099241319.html
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Şi ile görüşme talebiyle Çin'e gidecek
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Şi ile görüşme talebiyle Çin'e gidecek
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi'nden iki partili bir heyet, Eylül sonunda Çin'e resmi ziyarette bulunacak, ayrıca heyet, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T23:28+0300
2025-09-09T23:28+0300
dünya
abd
çin devlet başkanı şi cinping
adam smith
şi cinping
abd
çin
temsilciler meclisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078361977_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_b9103803f5e6eae9a36d3b6bcd9bc239.jpg
ABD Temsilciler Meclisi'nden iki partili bir grup milletvekili, Eylül ayı sonlarında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme talep etti.NBC'nin aktardığına göre Demokrat milletvekili Adam Smith, milletvekillerinin Şi Cinping ile görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda, "Soruyoruz. Henüz bilmiyoruz" dedi.Milletvekili, seyahatin önemli olduğuna inandığını ve ABD-Çin temaslarının 'daha sık gerçekleşmesi gerektiğini' söyledi.Smith, "Bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. ABD ile Çin arasında bir diyalog başlatma isteğinin bir parçası bu. Ve şahsen bunun yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/beyaz-saray-trump-guvence-verdi-1099240149.html
abd
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078361977_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_feec9d3093aa4fcd94cda6ef404dead5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, çin devlet başkanı şi cinping, adam smith, şi cinping, abd, çin, temsilciler meclisi
abd, çin devlet başkanı şi cinping, adam smith, şi cinping, abd, çin, temsilciler meclisi

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Şi ile görüşme talebiyle Çin'e gidecek

23:28 09.09.2025
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSABD Temsilciler Meclisi
ABD Temsilciler Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
Abone ol
ABD Temsilciler Meclisi'nden iki partili bir heyet, Eylül sonunda Çin'e resmi ziyarette bulunacak, ayrıca heyet, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi planlıyor.
ABD Temsilciler Meclisi'nden iki partili bir grup milletvekili, Eylül ayı sonlarında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme talep etti.
NBC'nin aktardığına göre Demokrat milletvekili Adam Smith, milletvekillerinin Şi Cinping ile görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda, "Soruyoruz. Henüz bilmiyoruz" dedi.
Milletvekili, seyahatin önemli olduğuna inandığını ve ABD-Çin temaslarının 'daha sık gerçekleşmesi gerektiğini' söyledi.
Smith, "Bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. ABD ile Çin arasında bir diyalog başlatma isteğinin bir parçası bu. Ve şahsen bunun yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
DÜNYA
Beyaz Saray: Trump güvence verdi
22:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала