https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/abd-temsilciler-meclisi-uyeleri-si-ile-gorusme-talebiyle-cine-gidecek-1099241319.html

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Şi ile görüşme talebiyle Çin'e gidecek

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Şi ile görüşme talebiyle Çin'e gidecek

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi'nden iki partili bir heyet, Eylül sonunda Çin'e resmi ziyarette bulunacak, ayrıca heyet, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T23:28+0300

2025-09-09T23:28+0300

2025-09-09T23:28+0300

dünya

abd

çin devlet başkanı şi cinping

adam smith

şi cinping

abd

çin

temsilciler meclisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078361977_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_b9103803f5e6eae9a36d3b6bcd9bc239.jpg

ABD Temsilciler Meclisi'nden iki partili bir grup milletvekili, Eylül ayı sonlarında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme talep etti.NBC'nin aktardığına göre Demokrat milletvekili Adam Smith, milletvekillerinin Şi Cinping ile görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda, "Soruyoruz. Henüz bilmiyoruz" dedi.Milletvekili, seyahatin önemli olduğuna inandığını ve ABD-Çin temaslarının 'daha sık gerçekleşmesi gerektiğini' söyledi.Smith, "Bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. ABD ile Çin arasında bir diyalog başlatma isteğinin bir parçası bu. Ve şahsen bunun yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/beyaz-saray-trump-guvence-verdi-1099240149.html

abd

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, çin devlet başkanı şi cinping, adam smith, şi cinping, abd, çin, temsilciler meclisi