https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/yunanistanda-kaybolan-ingiliz-turistin-1-ay-sonra-cansiz-bedeni-bulundu-kafasi-yok-ve-vucudu-1099192561.html

Yunanistan’da kaybolan İngiliz turistin 1 ay sonra cansız bedeni bulundu: 'Kafası yok ve vücudu parçalanmış'

Yunanistan’da kaybolan İngiliz turistin 1 ay sonra cansız bedeni bulundu: 'Kafası yok ve vücudu parçalanmış'

Sputnik Türkiye

Yunanistan’ın Kavala bölgesinde tatildeyken kaybolan 59 yaşındaki Michele Bourdas, bir ay sonra Fidonisi Adası’nda başsız ve parçalanmış halde bulundu. Polis... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-08T12:50+0300

2025-09-08T12:50+0300

2025-09-08T12:50+0300

yaşam

avrupa

yunanistan

cinayet

tatil

ada

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064520503_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6a02df41e17de732af91732a7dc73a2e.jpg

İngiltere’den Yunanistan’a tatil için giden 59 yaşındaki Michele Bourdas, Ağustos ayında Kavala’daki Ofrynio plajında kaybolmuştu. Eşi Chris güneşlenirken ortadan kaybolan kadın için acil arama başlatılsa da sonuç alınamadı. Yaklaşık bir ay sonra Bourdas’ın cansız bedeni, plaja 40 kilometre uzaklıktaki özel Fidonisi Adası’nda bulundu.Korkunç manzaraPolis ve adli tıp raporlarına göre, denizde uzun süre kaldığı anlaşılan Bourdas’ın bedeni başsız, yarı çıplak ve balıklar tarafından parçalanmış halde bulundu. Cesedin kimliği, İngiltere’den satın aldığı mayo ve daha önce geçirdiği göğüs operasyonu sayesinde tespit edildi.Ölüm nedeni 'boğulma' denildi, eşi isyan ettiYunanistanlı adli tıp uzmanı Nikos Kifnidis, incelemeler sonucunda Bourdas’ın “boğularak öldüğünü” açıkladı. Kifnidis, “Başka bir yaralanma yok. Ölümün suda boğulma sonucu gerçekleştiği kanaatine vardım” dedi. Polis, olayda cinayet şüphesini kesin olarak reddetti.Eşinden sert eleştiriMichele’in eşi Chris Bourdas (66), Yunan yetkililerin olaya yaklaşımına sert tepki gösterdi. Arama çalışmalarının geç başladığını söyleyen Bourdas, “Liman polisi kaybolma ihbarını aldıktan sonra üç saat rapor yazmakla uğraştı. Bize, eşimin başka bir adamla kaçtığını söylediler ama bu doğru değildi” ifadelerini kullandı.Resmi şikayetChris Bourdas, eşinin kaybolması sonrası yürütülen soruşturmada ihmaller olduğunu belirterek savcılığa resmi şikâyette bulunduğunu da açıkladı. “Aramaların zamanında başlamaması sonucu etkiledi. Bundan sonra benzer bir durumda daha hızlı hareket etmeleri gerekir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/tatilde-hayati-karardi-ingiliz-hukuk-ogrencisi-uyusturucu-bulundurdugu-icin-dubaide-25-yil-hapis-1099191384.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, yunanistan, cinayet, tatil, ada