Yunanistan’da kaybolan İngiliz turistin 1 ay sonra cansız bedeni bulundu: 'Kafası yok ve vücudu parçalanmış'

2025-09-08T12:50+0300
2025-09-08T12:50+0300
2025-09-08T12:50+0300
İngiltere’den Yunanistan’a tatil için giden 59 yaşındaki Michele Bourdas, Ağustos ayında Kavala’daki Ofrynio plajında kaybolmuştu. Eşi Chris güneşlenirken ortadan kaybolan kadın için acil arama başlatılsa da sonuç alınamadı. Yaklaşık bir ay sonra Bourdas’ın cansız bedeni, plaja 40 kilometre uzaklıktaki özel Fidonisi Adası’nda bulundu.
Polis ve adli tıp raporlarına göre, denizde uzun süre kaldığı anlaşılan Bourdas’ın bedeni başsız, yarı çıplak ve balıklar tarafından parçalanmış halde bulundu.
Cesedin kimliği, İngiltere’den satın aldığı mayo ve daha önce geçirdiği göğüs operasyonu sayesinde tespit edildi.
Ölüm nedeni 'boğulma' denildi, eşi isyan etti
Yunanistanlı adli tıp uzmanı Nikos Kifnidis, incelemeler sonucunda Bourdas’ın “boğularak öldüğünü” açıkladı. Kifnidis, “Başka bir yaralanma yok. Ölümün suda boğulma sonucu gerçekleştiği kanaatine vardım” dedi. Polis, olayda cinayet şüphesini kesin olarak reddetti.
Michele’in eşi Chris Bourdas (66), Yunan yetkililerin olaya yaklaşımına sert tepki gösterdi. Arama çalışmalarının geç başladığını söyleyen Bourdas, “Liman polisi kaybolma ihbarını aldıktan sonra üç saat rapor yazmakla uğraştı. Bize, eşimin başka bir adamla kaçtığını söylediler ama bu doğru değildi” ifadelerini kullandı.
Chris Bourdas, eşinin kaybolması sonrası yürütülen soruşturmada ihmaller olduğunu belirterek savcılığa resmi şikâyette bulunduğunu da açıkladı. “Aramaların zamanında başlamaması sonucu etkiledi. Bundan sonra benzer bir durumda daha hızlı hareket etmeleri gerekir” dedi.