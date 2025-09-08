Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/ukrayna-genelkurmay-baskanindan-itiraf-rus-ordusu-kat-kat-ustun-1099187624.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: ‘Rus ordusu kat kat üstün’
Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: ‘Rus ordusu kat kat üstün’
08.09.2025
2025-09-08T11:03+0300
2025-09-08T11:03+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
aleksandr sırskiy
ukrayna genelkurmay başkanlığı
rusya
rus ordusu
askeri üstünlük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea2e56a6ed918ac3030a2454a0f54407.jpg
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırkskiy, sosyal medya paylaşımında, Rus ordusunun asker sayısı ve sahip olduğu kaynaklar açısından Ukrayna güçlerine kat kat üstün olduğunu yazdı.Sırskiy, “Halihazırda düşman kuvvet ve kaynak bakımından üç kat üstünlüğe sahip ve çabalarını yoğunlaştırdığı başlıca alanlarda da dört ilâ altı kat üstünlük sağlayabiliyor” ifadesini kullandı.Daha önce Sırskiy, Ukrayna birliklerinin çatışma bölgesindeki durumunun kötüleşmesi nedeniyle, bu yıl 15 bin tekerlekli robot araç hizmete almayı planladıklarını belirtmişti.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ağustos sonunda, Ukrayna ordusunun ilkbahar ve yaz döneminde, Rusya’nın taarruzunu yavaşlatmaya çalışarak büyük kayıplar verdiğini açıklamıştı. Gerasimov, stratejik üstünlüğün tamamen Rusya’nın elinde olduğunu kaydetmişti.Ağustos ayında ortaya çıkan verilere göre, Ukrayna 2022 Şubat ayından bu yana ölü olarak 1 milyon 700 bin asker kaybetti.
ukrayna
rusya
11:03 08.09.2025
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırkskiy, Rus güçlerinin cephedeki sayısal üstünlüğünü kabul etti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırkskiy, sosyal medya paylaşımında, Rus ordusunun asker sayısı ve sahip olduğu kaynaklar açısından Ukrayna güçlerine kat kat üstün olduğunu yazdı.
Sırskiy, “Halihazırda düşman kuvvet ve kaynak bakımından üç kat üstünlüğe sahip ve çabalarını yoğunlaştırdığı başlıca alanlarda da dört ilâ altı kat üstünlük sağlayabiliyor” ifadesini kullandı.
Daha önce Sırskiy, Ukrayna birliklerinin çatışma bölgesindeki durumunun kötüleşmesi nedeniyle, bu yıl 15 bin tekerlekli robot araç hizmete almayı planladıklarını belirtmişti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ağustos sonunda, Ukrayna ordusunun ilkbahar ve yaz döneminde, Rusya’nın taarruzunu yavaşlatmaya çalışarak büyük kayıplar verdiğini açıklamıştı. Gerasimov, stratejik üstünlüğün tamamen Rusya’nın elinde olduğunu kaydetmişti.
Ağustos ayında ortaya çıkan verilere göre, Ukrayna 2022 Şubat ayından bu yana ölü olarak 1 milyon 700 bin asker kaybetti.
