Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: ‘Rus ordusu kat kat üstün’
Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: ‘Rus ordusu kat kat üstün’
08.09.2025
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırkskiy, sosyal medya paylaşımında, Rus ordusunun asker sayısı ve sahip olduğu kaynaklar açısından Ukrayna güçlerine kat kat üstün olduğunu yazdı.Sırskiy, “Halihazırda düşman kuvvet ve kaynak bakımından üç kat üstünlüğe sahip ve çabalarını yoğunlaştırdığı başlıca alanlarda da dört ilâ altı kat üstünlük sağlayabiliyor” ifadesini kullandı.Daha önce Sırskiy, Ukrayna birliklerinin çatışma bölgesindeki durumunun kötüleşmesi nedeniyle, bu yıl 15 bin tekerlekli robot araç hizmete almayı planladıklarını belirtmişti.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ağustos sonunda, Ukrayna ordusunun ilkbahar ve yaz döneminde, Rusya’nın taarruzunu yavaşlatmaya çalışarak büyük kayıplar verdiğini açıklamıştı. Gerasimov, stratejik üstünlüğün tamamen Rusya’nın elinde olduğunu kaydetmişti.Ağustos ayında ortaya çıkan verilere göre, Ukrayna 2022 Şubat ayından bu yana ölü olarak 1 milyon 700 bin asker kaybetti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırkskiy, sosyal medya paylaşımında, Rus ordusunun asker sayısı ve sahip olduğu kaynaklar açısından Ukrayna güçlerine kat kat üstün olduğunu yazdı.
Sırskiy, “Halihazırda düşman kuvvet ve kaynak bakımından üç kat üstünlüğe sahip ve çabalarını yoğunlaştırdığı başlıca alanlarda da dört ilâ altı kat üstünlük sağlayabiliyor” ifadesini kullandı.
Daha önce Sırskiy, Ukrayna birliklerinin çatışma bölgesindeki durumunun kötüleşmesi nedeniyle, bu yıl 15 bin tekerlekli robot araç hizmete almayı planladıklarını belirtmişti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ağustos sonunda, Ukrayna ordusunun ilkbahar ve yaz döneminde, Rusya’nın taarruzunu yavaşlatmaya çalışarak büyük kayıplar verdiğini açıklamıştı. Gerasimov, stratejik üstünlüğün tamamen Rusya’nın elinde olduğunu kaydetmişti.
Ağustos ayında ortaya çıkan verilere göre, Ukrayna 2022 Şubat ayından bu yana ölü olarak 1 milyon 700 bin asker kaybetti.