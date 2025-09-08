Türkiye
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer açıklandı: Cengiz Ünder resmen ayrıldı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer açıklandı: Cengiz Ünder resmen ayrıldı
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in kiralandığını duyurdu. 08.09.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, hücum oyuncusu Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Beşiktaş da duyurduBeşiktaş'ın transfer açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:
© İHA / Erhan Elaldı
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe, hücum oyuncusu Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz."

Beşiktaş da duyurdu

Beşiktaş'ın transfer açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
