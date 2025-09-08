https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/fenerbahceden-besiktasa-transfer-aciklandi-cengiz-under-resmen-ayrildi-1099186896.html
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer açıklandı: Cengiz Ünder resmen ayrıldı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer açıklandı: Cengiz Ünder resmen ayrıldı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in kiralandığını duyurdu. 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T10:30+0300
2025-09-08T10:30+0300
2025-09-08T10:30+0300
spor
beşiktaş
kiralama
cengiz ünder
fenerbahçe
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0d/1074600923_0:195:2948:1853_1920x0_80_0_0_916f64df6eabb147c83295c16b4dae56.jpg
Fenerbahçe, hücum oyuncusu Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Beşiktaş da duyurduBeşiktaş'ın transfer açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/a-milli-erkek-basketbol-takiminin-2025-avrupa-sampiyonasi-ceyrek-finalindeki-rakibi-polonya-oldu-1099171633.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0d/1074600923_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_4a1619c8772051192af31fa22e23192a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, kiralama, cengiz ünder, fenerbahçe, transfer
beşiktaş, kiralama, cengiz ünder, fenerbahçe, transfer
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer açıklandı: Cengiz Ünder resmen ayrıldı
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe, hücum oyuncusu Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz."
Beşiktaş'ın transfer açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."