https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/fenerbahceden-besiktasa-transfer-aciklandi-cengiz-under-resmen-ayrildi-1099186896.html

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer açıklandı: Cengiz Ünder resmen ayrıldı

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer açıklandı: Cengiz Ünder resmen ayrıldı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in kiralandığını duyurdu. 08.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-08T10:30+0300

2025-09-08T10:30+0300

2025-09-08T10:30+0300

spor

beşiktaş

kiralama

cengiz ünder

fenerbahçe

transfer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0d/1074600923_0:195:2948:1853_1920x0_80_0_0_916f64df6eabb147c83295c16b4dae56.jpg

Fenerbahçe, hücum oyuncusu Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Beşiktaş da duyurduBeşiktaş'ın transfer açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/a-milli-erkek-basketbol-takiminin-2025-avrupa-sampiyonasi-ceyrek-finalindeki-rakibi-polonya-oldu-1099171633.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, kiralama, cengiz ünder, fenerbahçe, transfer