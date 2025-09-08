https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/trump-putinle-konusacagini-duyurdu-1099181517.html
Trump, Putin'le konuşacağını duyurdu
ABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı Putin ile bir önümüzdeki gönlerde bir görüşme planladığını belirtti. 08.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı Putin ile bir önümüzdeki gönlerde bir görüşme planladığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, son basın toplantısında, gazetecilerin yönelttiği bir soru üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birkaç gün içinde görüşeceğini söyledi.
Trump, "Çok yakında. Birkaç gün içinde" şeklinde konuştu.
Görüşme konusuna dair bilgi vermeyen Trump, bu hafta başında, Washington'da birkaç Avrupa ülkesinin liderlerini de ağırlayarak onlarla Ukrayna konusunu görüşeceğini bildirdi.
Putin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska, Anchorage'daki Elmendorf-Richardson Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir araya geldi. Ukrayna ihtilafını çözmenin yollarını görüştüler. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirdi.
Görüşmelerin ardından, iki ülkenin sonuç alma konusundaki kararlılığı ve çok sayıda ortak çalışma alanı olduğu vurgulandı. Devlet başkanları ayrıca Ukrayna krizinin çözümü için çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiler.
Putin, Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın durumun uzun vadeli çözümünden yana olduğunu vurguladı .
Trump ise, Putin ile Ukrayna konusunda 'birçok noktada' anlaştıklarını, ancak bazı konularda hala bir anlaşmaya varılamadığını sözlerine ekledi. Aynı gün Fox News'e verdiği röportajda, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varma olasılığının artık Vladimir Zelenskiy'e bağlı olduğunu vurguladı.