https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/trump-putinle-konusacagini-duyurdu-1099181517.html

Trump, Putin'le konuşacağını duyurdu

Trump, Putin'le konuşacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı Putin ile bir önümüzdeki gönlerde bir görüşme planladığını belirtti. 08.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-08T07:40+0300

2025-09-08T07:40+0300

2025-09-08T08:09+0300

dünya

abd

rusya

donald trump

vladimir putin

avrupa

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095806478_5:0:881:493_1920x0_80_0_0_22834acc8716ddd4cb4dbe80be08514f.png

ABD Başkanı Donald Trump, son basın toplantısında, gazetecilerin yönelttiği bir soru üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birkaç gün içinde görüşeceğini söyledi.Trump, "Çok yakında. Birkaç gün içinde" şeklinde konuştu.Görüşme konusuna dair bilgi vermeyen Trump, bu hafta başında, Washington'da birkaç Avrupa ülkesinin liderlerini de ağırlayarak onlarla Ukrayna konusunu görüşeceğini bildirdi.Alaska ZirvesiPutin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska, Anchorage'daki Elmendorf-Richardson Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir araya geldi. Ukrayna ihtilafını çözmenin yollarını görüştüler. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirdi.Görüşmelerin ardından, iki ülkenin sonuç alma konusundaki kararlılığı ve çok sayıda ortak çalışma alanı olduğu vurgulandı. Devlet başkanları ayrıca Ukrayna krizinin çözümü için çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiler.Putin, Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın durumun uzun vadeli çözümünden yana olduğunu vurguladı .Trump ise, Putin ile Ukrayna konusunda 'birçok noktada' anlaştıklarını, ancak bazı konularda hala bir anlaşmaya varılamadığını sözlerine ekledi. Aynı gün Fox News'e verdiği röportajda, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varma olasılığının artık Vladimir Zelenskiy'e bağlı olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/kallasin-rusya-cikisina-zaharovadan-sert-yanit-kritik-seviyede-cahil-1099178598.html

abd

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, rusya, donald trump, vladimir putin, avrupa, ukrayna