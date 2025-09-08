https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/kallasin-rusya-cikisina-zaharovadan-sert-yanit-kritik-seviyede-cahil-1099178598.html

Kallas'ın Rusya çıkışına Zaharova’dan sert yanıt: Kritik seviyede cahil

Kallas'ın Rusya çıkışına Zaharova’dan sert yanıt: Kritik seviyede cahil

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın Rusya ile ilgili sarf ettiği sözlere sert yanıt verdi. 08.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-08T00:11+0300

2025-09-08T00:11+0300

2025-09-08T00:11+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ab

kaja kallas

çin

telegram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/13/1097141795_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_191facd5405d837e375368f85a59fce1.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rusya'nın teknoloji alanında pek güçlü olmadığı yönündeki sözlerine sert yanıt verdi.Kallas'ın, ‘Çin'in teknoloji alanında önemli yetenekleri olduğunu, ancak sosyal bilimlerdeki başarılarının Rusların gerisinde kaldığını, Rusların ise teknoloji alanında o kadar güçlü olmayıp ancak sosyal bilimlerde üstün olduklarını’ ifade etmesi üzerine Zaharova, Telegram kanalından paylaştığı bir mesajla yanıt verdi, yetkilinin sözlerinin tam bir cahillik örneği olduğunu ifade etti.Sözcü ayrıca Çin'in sosyal bilimleri önemli ölçüde geliştirmeden bir milyarlık nüfusunu yönetemeyeceğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/zaharova-yeni-teknolojiler-karsisinda-bati-asyanin-yukselisini-engelleyemiyor-1099114605.html

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ab, kaja kallas, çin, telegram