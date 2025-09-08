https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/kallasin-rusya-cikisina-zaharovadan-sert-yanit-kritik-seviyede-cahil-1099178598.html
Kallas'ın Rusya çıkışına Zaharova’dan sert yanıt: Kritik seviyede cahil
Kallas'ın Rusya çıkışına Zaharova’dan sert yanıt: Kritik seviyede cahil
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın Rusya ile ilgili sarf ettiği sözlere sert yanıt verdi. 08.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rusya'nın teknoloji alanında pek güçlü olmadığı yönündeki sözlerine sert yanıt verdi.Kallas'ın, ‘Çin'in teknoloji alanında önemli yetenekleri olduğunu, ancak sosyal bilimlerdeki başarılarının Rusların gerisinde kaldığını, Rusların ise teknoloji alanında o kadar güçlü olmayıp ancak sosyal bilimlerde üstün olduklarını’ ifade etmesi üzerine Zaharova, Telegram kanalından paylaştığı bir mesajla yanıt verdi, yetkilinin sözlerinin tam bir cahillik örneği olduğunu ifade etti.Sözcü ayrıca Çin'in sosyal bilimleri önemli ölçüde geliştirmeden bir milyarlık nüfusunu yönetemeyeceğini de sözlerine ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rusya'nın teknoloji alanında pek güçlü olmadığı yönündeki sözlerine sert yanıt verdi.
Kallas'ın, ‘Çin'in teknoloji alanında önemli yetenekleri olduğunu, ancak sosyal bilimlerdeki başarılarının Rusların gerisinde kaldığını, Rusların ise teknoloji alanında o kadar güçlü olmayıp ancak sosyal bilimlerde üstün olduklarını’ ifade etmesi üzerine Zaharova, Telegram kanalından paylaştığı bir mesajla yanıt verdi, yetkilinin sözlerinin tam bir cahillik örneği olduğunu ifade etti.
Eğer Rusya ‘teknolojide o kadar güçlü değilse’, Kırım Köprüsü'nü kim inşa etti? Vostoçnıy Uzay Üssü'nden roketleri kim fırlatıyor? Oreşnik'i kim yarattı? Vs. vb. Kritik derecede cahil Kallas.
Sözcü ayrıca Çin'in sosyal bilimleri önemli ölçüde geliştirmeden bir milyarlık nüfusunu yönetemeyeceğini de sözlerine ekledi.