İngiltere Parlamentosu'nda skandal: Gizli telefonla 'cinsel içerikli ses' şakası paniğe neden oldu

İngiltere Parlamentosu’nda skandal: Gizli telefonla ‘cinsel içerikli ses’ şakası paniğe neden oldu

İngiltere Parlamentosu'nda, haftalık 'Başbakan'a Sorular' oturumu öncesi yapılan güvenlik aramasında gizlenmiş bir cep telefonu bulundu. Cinsel içerikli sesler... 08.09.2025

İngiltere’de Avam Kamarası’nda gizlenmiş bir telefon, güvenlik görevlileri tarafından fark edildi. Telefonun amacı, oturum sırasında yüksek sesle pornografik sesler çalarak ortamı sabote etmekti. Benzer şakalar daha önce spor müsabakalarında görülse de bu kez hedef, doğrudan ülkenin yasama organı oldu.Polis soruşturma başlattıMetropolitan Polisi, 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.25’te yapılan rutin arama sırasında bulunan cihazın “kasıtlı olarak yerleştirildiğini” açıkladı. Cihazın iki taraflı bantla ön sıralardaki bir masanın altına yapıştırıldığı, ancak zamanla düşerek fark edildiği öğrenildi. Telefonun, odadan çıkarıldıktan sonra yüksek sesle cinsel içerikli sesler yaydığı bildirildi.Güvenlik zaafiyeti endişesiSky News’in aktardığına göre olay sonrası hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası’na turist girişleri “ikinci bir duyuruya kadar” askıya alındı. Parlamento kaynakları, bunun sadece bir “şaka” gibi göründüğünü ancak daha büyük bir güvenlik zaafiyetine işaret edebileceğini vurguladı.Parlamento’dan açıklamaİngiltere Parlamentosu Sözcüsü, güvenliğin öncelikli olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:“Parlamento halka açık bir binadır ve her hafta binlerce ziyaretçi kabul edilmektedir. Güvenliği sağlamak için sıkı kontroller yapılmakta ve rutin aramalar gerçekleştirilmektedir. 3 Eylül’de Avam Kamarası’ndan bir cep telefonu çıkarılmıştır. Bu da mevcut güvenlik önlemlerimizin etkinliğini göstermektedir.”Önceki benzer olaylarSon yıllarda cinsel içerikli sesler kullanılarak yapılan şaka girişimleri artış gösteriyor. 2023’te Liverpool – Wolves FA Cup maçı ve 2024 Euro kura çekimi benzer saldırılara sahne olmuştu. Ancak bu kez olayın doğrudan Başbakan’a Sorular oturumu hedef alınarak planlanması ciddi kaygılara yol açtı.

