Batı medyası: Fransa ve Almanya, AB'ye Lukoil'e yaptırım uygulamasını önerdi
Batı medyası: Fransa ve Almanya, AB'ye Lukoil'e yaptırım uygulamasını önerdi
Sputnik Türkiye
Fransa ve Almanya’nın Avrupa Birliği’ne (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rus petrol şirketi Lukoil ve yan kuruluşu Litasco'ya yaptırım... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
Batı medyasının diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Fransa ve Almanya, AB’ye Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rus petrol şirketi Lukoil ve yan kuruluşu Litasco'ya yaptırım uygulamasını önerdi.“Almanya ve Fransa kara listeye Lukoil, Litasco’nun alınmalarını önerdi” denilen haberede, bu iki ülkenin ayrıca üçüncü ülkelerdeki rafinerilere ve Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı iddia edilen finansal mekanizmalara da yaptırım uygulamayı önerdiği kaydedildi.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca ifade etmişti. Aynı zamanda, Rusya karşıtı önlemlerin başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olan Batılı ülkelerde birçok uzman ve siyasetçi yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı kontrol altına alma ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli stratejisi olduğunu, yaptırımların ise tüm küresel ekonomiye büyük darbe indirdiğini kaydetmişti. Putin’e göre, Batı’nın amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.
22:12 08.09.2025
Petrol boru hattı vanası
Petrol boru hattı vanası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Abone ol
Fransa ve Almanya’nın Avrupa Birliği’ne (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rus petrol şirketi Lukoil ve yan kuruluşu Litasco'ya yaptırım uygulamasını önerdiği öğrenildi.
Batı medyasının diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Fransa ve Almanya, AB’ye Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rus petrol şirketi Lukoil ve yan kuruluşu Litasco'ya yaptırım uygulamasını önerdi.
“Almanya ve Fransa kara listeye Lukoil, Litasco’nun alınmalarını önerdi” denilen haberede, bu iki ülkenin ayrıca üçüncü ülkelerdeki rafinerilere ve Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı iddia edilen finansal mekanizmalara da yaptırım uygulamayı önerdiği kaydedildi.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca ifade etmişti. Aynı zamanda, Rusya karşıtı önlemlerin başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olan Batılı ülkelerde birçok uzman ve siyasetçi yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı kontrol altına alma ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli stratejisi olduğunu, yaptırımların ise tüm küresel ekonomiye büyük darbe indirdiğini kaydetmişti. Putin’e göre, Batı’nın amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.
