Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/arjantin-devlet-baskani-javier-milei-tasli-saldiriya-ugradi-1098881137.html
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei taşlı saldırıya uğradı
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei taşlı saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, protestocuların aracına taş ve şişe atması nedeniyle seçim etkinliğini erken terk etti 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T00:37+0300
2025-08-28T00:37+0300
dünya
javier milei
arjantin
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098880819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb69ba08de368e2776f7c3c21dc9f259.jpg
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Buenos Aires eyaletine bağlı bir şehirde düzenlenen etkinlikte kalabalığın memnuniyetsizliği nedeniyle taşlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından korumalarıyla birlikte tahliye edildiğini aktardıArjantin medyasında yer alan haberlerde, ‘’Javier Milei, çarşamba günü kız kardeşi Karina Milei ile birlikte Lomas de Zamora kentinde, sonbaharda yapılacak parlamento seçimlerinde iktidar partisinin adayı olacak ekonomist ve siyasetçi Jose Luis Espert’i tanıtıyordu. Milei, araç kasasında halka el sallayarak ilerlerken kendisine taş fırlatıldı’’ denildi.Yerel medya, taşın cumhurbaşkanının başına sadece birkaç santimetre mesafede isabet ettiğini aktardı. Kanal, “Milei’nin konvoyuna saldırı düzenlendi, güvenlik güçleri devlet başkanını tahliye etmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, olaydan muhalefeti sorumlu tuttu. Buenos Aires eyaletinin valisi Axel Kicillof, eski devlet başkanı Kristina Kirşner’in destekçileri arasında yer alıyor.Manuel Adorni, sosyal medya platformu X’te şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/misir-bae-ve-bahreyn-cin-ile-gunes-enerjisi-uretim-projesi-anlasmasi-imzaladi-1098880362.html
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098880819_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_c6919d9f8896747f1b9e3289c0d88c6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
javier milei, arjantin, saldırı
javier milei, arjantin, saldırı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei taşlı saldırıya uğradı

00:37 28.08.2025
© AP Photo / Natacha PisarenkoArgentine President Javier Milei
Argentine President Javier Milei - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Abone ol
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, protestocuların aracına taş ve şişe atması nedeniyle seçim etkinliğini erken terk etti
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Buenos Aires eyaletine bağlı bir şehirde düzenlenen etkinlikte kalabalığın memnuniyetsizliği nedeniyle taşlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından korumalarıyla birlikte tahliye edildiğini aktardı
Arjantin medyasında yer alan haberlerde, ‘’Javier Milei, çarşamba günü kız kardeşi Karina Milei ile birlikte Lomas de Zamora kentinde, sonbaharda yapılacak parlamento seçimlerinde iktidar partisinin adayı olacak ekonomist ve siyasetçi Jose Luis Espert’i tanıtıyordu. Milei, araç kasasında halka el sallayarak ilerlerken kendisine taş fırlatıldı’’ denildi.
Yerel medya, taşın cumhurbaşkanının başına sadece birkaç santimetre mesafede isabet ettiğini aktardı. Kanal, “Milei’nin konvoyuna saldırı düzenlendi, güvenlik güçleri devlet başkanını tahliye etmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, olaydan muhalefeti sorumlu tuttu. Buenos Aires eyaletinin valisi Axel Kicillof, eski devlet başkanı Kristina Kirşner’in destekçileri arasında yer alıyor.
Manuel Adorni, sosyal medya platformu X’te şu açıklamayı yaptı:
“Cumhurbaşkanının konvoyuna taşlı saldırı düzenlendi. Kimse yaralanmadı. Tek gerçek, mutlak bir unutuluşa sürüklenenler var: Kirşnercilik adlı muhalefet hareketi var olmamalı.”
Çanakkale'nin Ezine Belediyesi, kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 2021 yılının Nisan ayında enerji üretimine başlayacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
DÜNYA
Mısır, BAE ve Bahreyn, Çin ile güneş enerjisi üretim projesi anlaşması imzaladı
Dün, 23:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала