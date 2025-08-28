https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/arjantin-devlet-baskani-javier-milei-tasli-saldiriya-ugradi-1098881137.html

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei taşlı saldırıya uğradı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Buenos Aires eyaletine bağlı bir şehirde düzenlenen etkinlikte kalabalığın memnuniyetsizliği nedeniyle taşlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından korumalarıyla birlikte tahliye edildiğini aktardıArjantin medyasında yer alan haberlerde, ‘’Javier Milei, çarşamba günü kız kardeşi Karina Milei ile birlikte Lomas de Zamora kentinde, sonbaharda yapılacak parlamento seçimlerinde iktidar partisinin adayı olacak ekonomist ve siyasetçi Jose Luis Espert’i tanıtıyordu. Milei, araç kasasında halka el sallayarak ilerlerken kendisine taş fırlatıldı’’ denildi.Yerel medya, taşın cumhurbaşkanının başına sadece birkaç santimetre mesafede isabet ettiğini aktardı. Kanal, “Milei’nin konvoyuna saldırı düzenlendi, güvenlik güçleri devlet başkanını tahliye etmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, olaydan muhalefeti sorumlu tuttu. Buenos Aires eyaletinin valisi Axel Kicillof, eski devlet başkanı Kristina Kirşner’in destekçileri arasında yer alıyor.Manuel Adorni, sosyal medya platformu X’te şu açıklamayı yaptı:

