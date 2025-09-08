https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/rusyada-teror-saldirilari-planlayan-azerbaycan-vatandasi-yakalandi-1099187283.html

Rusya'da terör saldırıları planlayan Azerbaycan vatandaşı yakalandı

Ukrayna ve Donbass'taki çatışmalarda Rus ordusunun ilerleyişine karşı koyamayan Kiev rejimi, Rusya'da kaos yaratmak için çeşitli ülkelerin vatandaşlarını da... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol Kray'da Kiev'in talimatıyla terör saldırıları düzenlemeye hazırlanan bir Azerbaycan vatandaşının yakalandığını duyurdu.FSB'den yapılan açıklamada, "Rusya Federal Güvenlik Servisi, ülkemizin topraklarında Ukrayna rejimi tarafından bir dizi sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirilmesine yönelik yeni girişimin önüne geçti" dendi.Zanlının Rusya'da yasaklanan Ukrayna merkezli bir terör örgütüne katıldığını aktaran FSB'ye göre söz konusu şahıs, Yessentuki ve Stavropol'deki idari binalar ve ulaşım altyapısı da dahil çeşitli tesislerin keşfini gerçekleştirdi, patlayıcı madde yapımı için malzeme satın aldı ve bunları bir zulaya koydu.Saldırganın özel kuvvetlerde görev yaparken edindiği bilgi ve becerileri kullanarak birkaç el yapımı patlayıcı (EYP) üretmeyi planladığını kaydeden FSB, şüphelinin üzerinden patlayıcı madde parçaları, iletişim ekipmanları ve faaliyetlerine dair kanıtlar ele geçirildiğinin altını çizdi.FSB, zanlı hakkında terör eylemi hazırlama suçundan dava açıldığını da bildirdi.

