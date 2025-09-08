Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-300den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1099192999.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekatına devam ediyor. Son bir günde en az bin 350 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T12:57+0300
2025-09-08T12:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097871117_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5007f707804a8dcf3a137654691518b9.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam eden Rus güçler düşman savunmasının derinliklerine ilerliyor.Ukrayna ordusunun son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1340 asker, 2 tank ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 136 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisini besleyen bir enerji tesisi, hava savunma radarları, insansız hücumbot üretim atölyesi, uzun menzilli İHA kontrol merkezleri ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki güdümlü uçak bombasını ve 195 uçak tipi İHA’sını düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/lavrov-duvarlar-ormek-istemiyoruz-herkesle-diyaloga-haziriz-1099191729.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097871117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac9f4b3d88a7226477cdd668715be750.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

12:57 08.09.2025
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya'nın özel askeri harekatı
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekatına devam ediyor. Son bir günde en az bin 350 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam eden Rus güçler düşman savunmasının derinliklerine ilerliyor.
Ukrayna ordusunun son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1340 asker, 2 tank ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 136 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisini besleyen bir enerji tesisi, hava savunma radarları, insansız hücumbot üretim atölyesi, uzun menzilli İHA kontrol merkezleri ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki güdümlü uçak bombasını ve 195 uçak tipi İHA’sını düşürdü.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
DÜNYA
Lavrov: Duvarlar örmek istemiyoruz, herkesle diyaloga hazırız
12:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала