Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekatına devam ediyor. Son bir günde en az bin 350 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. 08.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam eden Rus güçler düşman savunmasının derinliklerine ilerliyor.Ukrayna ordusunun son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1340 asker, 2 tank ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 136 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisini besleyen bir enerji tesisi, hava savunma radarları, insansız hücumbot üretim atölyesi, uzun menzilli İHA kontrol merkezleri ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki güdümlü uçak bombasını ve 195 uçak tipi İHA’sını düşürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam eden Rus güçler düşman savunmasının derinliklerine ilerliyor.
Ukrayna ordusunun son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1340 asker, 2 tank ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 136 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisini besleyen bir enerji tesisi, hava savunma radarları, insansız hücumbot üretim atölyesi, uzun menzilli İHA kontrol merkezleri ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki güdümlü uçak bombasını ve 195 uçak tipi İHA’sını düşürdü.