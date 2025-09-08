https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/rtuk-baskani-sahinden-izmirdeki-polis-merkezine-yonelik-silahli-saldiriya-iliskin-yayincilara-uyari-1099191589.html
RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir'deki polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin yayıncılara uyarı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Böylesi kritik ve acı verici dönemlerde... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir'deki polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin yayıncılara uyarı geldi.Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.
Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Balçova'da polis merkezine yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır. Bu vesileyle vatanımızın birlik ve beraberliği uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."