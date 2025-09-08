Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/rtuk-baskani-sahinden-izmirdeki-polis-merkezine-yonelik-silahli-saldiriya-iliskin-yayincilara-uyari-1099191589.html
RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir'deki polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin yayıncılara uyarı
RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir'deki polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin yayıncılara uyarı
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Böylesi kritik ve acı verici dönemlerde... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T12:24+0300
2025-09-08T12:24+0300
türki̇ye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
i̇zmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828180_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_6c2572cb5410097748d98b6b8c271cce.jpg
RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir'deki polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin yayıncılara uyarı geldi.Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/izmirde-polis-merkezine-silahli-saldiri-2-sehit-bir-yarali-1099184249.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828180_130:0:894:573_1920x0_80_0_0_296caf343d1805fcfc5bb412d8ff565c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), i̇zmir
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), i̇zmir

RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir'deki polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin yayıncılara uyarı

12:24 08.09.2025
© FotoğrafRTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
© Fotoğraf
Abone ol
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.
RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir'deki polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin yayıncılara uyarı geldi.
Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Balçova'da polis merkezine yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır. Bu vesileyle vatanımızın birlik ve beraberliği uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
İzmir son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
TÜRKİYE
İzmir Balçova’da polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, saldırganla ilgili ilk detaylar ortaya çıktı
09:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала