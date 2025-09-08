https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/rams-basaksehir-teknik-direktor-cagdas-atan-ile-yollarini-ayirdi-1099189693.html
RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı
RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı
08.09.2025
RAMS Başakşehir Spor Kulübü, teknik direktörleri çağdaş Atan ile yollarını ayırdığını açıkladı. Spor kulübünün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı
RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.
RAMS Başakşehir Spor Kulübü, teknik direktörleri çağdaş Atan ile yollarını ayırdığını açıkladı. Spor kulübünün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa Kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.