Putin, BRICS Liderler Zirvesi'nde konuşacak: Gündem ABD gümrük vergileri

Putin, bugün video konferans yöntemiyle Brezilya'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde konuşacak. Lula'nın davetine üzerine online zirveye katılacak liderler... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın daveti üzerine BRICS Liderler Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle konuşma yapacak. Teyit edilmeyen BRICS Zirvesi programına göre liderler, Brezilya çevrimiçi zirvesinde ticaret konularını ve ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük vergilerini görüşecek. The Times of India'nın haberine göre, BRICS'te Hindistan'ı Başbakan Narendra Modi değil, Dışişleri Bakanı S. Jaishankar temsil edecek.Brezilya'nın gündemine aldığı bir diğer konu ise Kasım ayında yapılacak COP-30 iklim toplantısında ülkelerin yapıcı rolü ve Amazon'da başlatılacak ve Brezilya'nın dünya tropikal ormanlarını korumada önemli bir yeniliği olarak görülen Sonsuz Tropikal Ormanlar Fonu'na (TFFF) destek arayışı olacak.ABD gümrük vergilerinde son durumTemmuz ayından bu yana, ABD'nin Brezilya ve Hindistan'a uyguladığı ek gümrük vergileri yükseldi. İki ülkeye de en yüksek seviye olan yüzde 50 oranında vergi uygulandı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, İran ve Rusya'ya küresel asgari yüzde 10 tarife uygulanırken, Çin'in tarifesi yüzde 30'a düşürüldü ve müzakereler devam ediyor.

