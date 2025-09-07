https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/putin-ve-si-cevrimici-brics-zirvesine-katilacak-gundemde-tarife-savaslari-var-1099173485.html
Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi'nin yarın düzenlenmesi planlanan çevrimiçi BRICS Zirvesi'ne katılacağı belirtildi. 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T16:05+0300
2025-09-07T16:05+0300
2025-09-07T16:36+0300
Putin ve Şi, çevrimiçi BRICS Zirvesi'ne katılacak: Gündemde tarife savaşları var
16:05 07.09.2025 (güncellendi: 16:36 07.09.2025)
Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi'nin yarın düzenlenmesi planlanan çevrimiçi BRICS Zirvesi'ne katılacağı belirtildi.
Rus devlet televizyonu Rossiya 1'in haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın çağrısıyla yapılması beklenen olağanüstü çevrimiçi zirveye katılım sağlayacak.
'Şi önemli bir konuşma yapılacak'
Bu arada Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Şi Cinping'in çevrimiçi BRICS Zirvesi'ne Pekin'den katılacağını açıkladı.
Bakanlık, Şi'nin zirvede önemli bir konuşma yapacağının altını çizdi.
Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerini görüşmek üzere 8 Eylül'de BRICS ülkelerini olağanüstü toplantıya çağırmıştı.
ABD'nin Brezilya'ya baskısı
Trump, 30 Temmuz'da Brezilya'ya 'ABD için tehdit oluşturan' eylemlerden dolayı yüzde 50 gümrük vergisi getiren kararnameyi imzalamıştı. 'Amerikan karşıtı' politikaları destekleyen her BRICS ülkesinin ek gümrük vergilerine tabi olacağı uyarısında bulunmuştu.
Lula da Silva ise Brezilya'nın başka ticaret ortakları bulmaya odaklanacağını söylemiş ve ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürü başlatarak Washington'la istişareler yapılmasını talep etmişti.