Netanyahu, Gazze’deki sivillere bölgeyi terk etme çağrısı yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de geniş çaplı bir kara harekatı başlatılacağını duyurdu ve sivillere bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. 08.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/08/1091298229_0:0:1058:596_1920x0_80_0_0_6e614488befc461e9fd85b0f4314c9ee.png

Netanyahu, Gazze’de geniş çaplı bir kara harekatı başlatacaklarını açıklayarak sivillerin bölgeyi terk etmesini istedi.Hava Kuvvetleri karargahının sığınağında konuşan Netanyahu, son günlerde İsrail güçlerinin Hamas tarafından kullanılan 50 yüksek katlı binayı yıktığını belirterek şunları söyledi: 'Gazze yerle bir edilecek'Aynı gün İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas’ın silah bırakmaması halinde Gazze’nin 'yerle bir edileceği' tehdidinde bulundu. Operasyon 'Gideon’un Savaş Arabaları – 2'Operasyonun 'Gideon’un Savaş Arabaları – 2' adıyla yürütüldüğü açıklanmıştı. Netanyahu, 21 Ağustos’ta Gazze’nin kontrolünü ele geçirme ve Hamas’ı yok etme planlarını onaylamış, İsrail ordusu kara saldırısına bir gün önce başlamıştı. Ordu Radyosu operasyonun 2026’ya kadar sürebileceğini duyururken, zirve noktasında 130 bin yedek askerin görevlendirilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.Netanyahu geçen ay yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamını kontrol altına alacağını ve güvenlik hattı sağlandıktan sonra bölgenin sivil bir yönetime devredileceğini söylemişti.

