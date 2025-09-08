https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/netanyahu-gazzedeki-sivillere-bolgeyi-terk-etme-cagrisi-yapti-1099204128.html
Netanyahu, Gazze’deki sivillere bölgeyi terk etme çağrısı yaptı
Netanyahu, Gazze’deki sivillere bölgeyi terk etme çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de geniş çaplı bir kara harekatı başlatılacağını duyurdu ve sivillere bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T20:28+0300
2025-09-08T20:28+0300
2025-09-08T20:28+0300
dünya
gazze
filistin
i̇srail-filistin
filistin sorunu
savaş
savaş uçağı
iç savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/08/1091298229_0:0:1058:596_1920x0_80_0_0_6e614488befc461e9fd85b0f4314c9ee.png
Netanyahu, Gazze’de geniş çaplı bir kara harekatı başlatacaklarını açıklayarak sivillerin bölgeyi terk etmesini istedi.Hava Kuvvetleri karargahının sığınağında konuşan Netanyahu, son günlerde İsrail güçlerinin Hamas tarafından kullanılan 50 yüksek katlı binayı yıktığını belirterek şunları söyledi: 'Gazze yerle bir edilecek'Aynı gün İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas’ın silah bırakmaması halinde Gazze’nin 'yerle bir edileceği' tehdidinde bulundu. Operasyon 'Gideon’un Savaş Arabaları – 2'Operasyonun 'Gideon’un Savaş Arabaları – 2' adıyla yürütüldüğü açıklanmıştı. Netanyahu, 21 Ağustos’ta Gazze’nin kontrolünü ele geçirme ve Hamas’ı yok etme planlarını onaylamış, İsrail ordusu kara saldırısına bir gün önce başlamıştı. Ordu Radyosu operasyonun 2026’ya kadar sürebileceğini duyururken, zirve noktasında 130 bin yedek askerin görevlendirilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.Netanyahu geçen ay yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamını kontrol altına alacağını ve güvenlik hattı sağlandıktan sonra bölgenin sivil bir yönetime devredileceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/israil-gazze-sehrinde-operasyonlarini-yogunlastirdi-siviller-insani-bolgeye-yonlendiriliyor-1099157507.html
gazze
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/08/1091298229_54:0:883:622_1920x0_80_0_0_44ce64693aafeabd30037147ed3263fb.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, filistin, i̇srail-filistin, filistin sorunu, savaş, savaş uçağı, iç savaş
gazze, filistin, i̇srail-filistin, filistin sorunu, savaş, savaş uçağı, iç savaş
Netanyahu, Gazze’deki sivillere bölgeyi terk etme çağrısı yaptı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de geniş çaplı bir kara harekatı başlatılacağını duyurdu ve sivillere bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.
Netanyahu, Gazze’de geniş çaplı bir kara harekatı başlatacaklarını açıklayarak sivillerin bölgeyi terk etmesini istedi.
Hava Kuvvetleri karargahının sığınağında konuşan Netanyahu, son günlerde İsrail güçlerinin Hamas tarafından kullanılan 50 yüksek katlı binayı yıktığını belirterek şunları söyledi:
Bütün bunlar yalnızca giriş ve asıl büyük operasyonun ön hazırlığıdır: kara manevramız. Güçlerimiz organize oluyor ve Gazze kentine giriyor. Gazze halkına sesleniyorum: Beni dikkatle dinleyin, sizi uyardılar, oradan ayrılın!
'Gazze yerle bir edilecek'
Aynı gün İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas’ın silah bırakmaması halinde Gazze’nin 'yerle bir edileceği' tehdidinde bulundu.
Operasyon 'Gideon’un Savaş Arabaları – 2'
Operasyonun 'Gideon’un Savaş Arabaları – 2' adıyla yürütüldüğü açıklanmıştı. Netanyahu, 21 Ağustos’ta Gazze’nin kontrolünü ele geçirme ve Hamas’ı yok etme planlarını onaylamış, İsrail ordusu kara saldırısına bir gün önce başlamıştı.
Ordu Radyosu operasyonun 2026’ya kadar sürebileceğini duyururken, zirve noktasında 130 bin yedek askerin görevlendirilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.
Netanyahu geçen ay yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamını kontrol altına alacağını ve güvenlik hattı sağlandıktan sonra bölgenin sivil bir yönetime devredileceğini söylemişti.