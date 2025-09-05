https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/mike-tyson-ve-floyd-mayweather-tarihi-boks-macinda-ringe-cikacak-1099133928.html

Mike Tyson ve Floyd Mayweather tarihi boks maçında ringe çıkacak

Mike Tyson ve Floyd Mayweather tarihi boks maçında ringe çıkacak

Sputnik Türkiye

Boks dünyasının iki efsane ismi Tyson ve Mayweather'ın 2026'de yapılacak maçıyla ilgili detaylar haberde...

2025-09-05T12:35+0300

2025-09-05T12:35+0300

2025-09-05T12:35+0300

spor

mike tyson

floyd mayweather

jake paul

ultimate fighting championship (ufc)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099133258_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4096f818d585ef84cdd448f7f9eec19a.jpg

58 yaşındaki Mike Tyson, geçen yıl Jake Paul karşısında çıktığı sekiz rauntluk mücadelede aldığı yenilginin ardından yeniden ringe dönmeye hazırlanıyor. 48 yaşındaki Mayweather ise “Bu gösteri maçı, hayranların görmek istediği şey olacak” diyerek karşılaşmayı doğruladı. Sağlık uzmanları, 58 yaşındaki eski şampiyonun nörolojik riskler taşıdığını savunuyor. Tyson, yapılan duyuruda “CSI bana Floyd ile ringe çıkmayı teklif ettiğinde, ‘Bu olamaz’ diye düşündüm. Ama Floyd kabul etti” dedi. ‘Ne ben, ne de dünya inanırdı’ Tyson ayrıca şunları söyledi: Mayweather, kariyerini 50 galibiyetle noktaladıAğırsiklet şampiyonu olarak ün kazanan Mike Tyson, bugüne kadar 154 pound (orta sikletin üstü) üzerinde mücadele etmemiş olan Mayweather ile farklı kategorilerden geliyor. 'Hiçbir rakip mirasımı zedeleyemedi' Öte yandan Mayweather, son resmi maçına 2017’de UFC yıldızı Conor McGregor karşısında çıkmış ve kariyerini 50 galibiyetle noktalamıştı. Mayweather, Tyson maçıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Organizasyonu düzenleyecek olan CSI Sports, perşembe günü yaptığı açıklamada maçın tarihini ve yerini duyurmadı. Maçın, şirketin yeni medya yayın ortaklığıyla birlikte lanse edilmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bugun-dunya-bir-seye-gec-kalma-gunu-1099130929.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mike tyson, floyd mayweather, boks