Mike Tyson ve Floyd Mayweather tarihi boks maçında ringe çıkacak
Sputnik Türkiye
Boks dünyasının iki efsane ismi Tyson ve Mayweather'ın 2026'de yapılacak maçıyla ilgili detaylar haberde...
spor
mike tyson
floyd mayweather
jake paul
ultimate fighting championship (ufc)
58 yaşındaki Mike Tyson, geçen yıl Jake Paul karşısında çıktığı sekiz rauntluk mücadelede aldığı yenilginin ardından yeniden ringe dönmeye hazırlanıyor. 48 yaşındaki Mayweather ise “Bu gösteri maçı, hayranların görmek istediği şey olacak” diyerek karşılaşmayı doğruladı. Sağlık uzmanları, 58 yaşındaki eski şampiyonun nörolojik riskler taşıdığını savunuyor. Tyson, yapılan duyuruda “CSI bana Floyd ile ringe çıkmayı teklif ettiğinde, ‘Bu olamaz’ diye düşündüm. Ama Floyd kabul etti” dedi. ‘Ne ben, ne de dünya inanırdı’ Tyson ayrıca şunları söyledi: Mayweather, kariyerini 50 galibiyetle noktaladıAğırsiklet şampiyonu olarak ün kazanan Mike Tyson, bugüne kadar 154 pound (orta sikletin üstü) üzerinde mücadele etmemiş olan Mayweather ile farklı kategorilerden geliyor. 'Hiçbir rakip mirasımı zedeleyemedi' Öte yandan Mayweather, son resmi maçına 2017’de UFC yıldızı Conor McGregor karşısında çıkmış ve kariyerini 50 galibiyetle noktalamıştı. Mayweather, Tyson maçıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Organizasyonu düzenleyecek olan CSI Sports, perşembe günü yaptığı açıklamada maçın tarihini ve yerini duyurmadı. Maçın, şirketin yeni medya yayın ortaklığıyla birlikte lanse edilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bugun-dunya-bir-seye-gec-kalma-gunu-1099130929.html
Boks dünyasının iki efsane ismi Mike Tyson ve Floyd Mayweather Jr., 2026’nın başlarında düzenlenecek bir gösteri maçında kozlarını paylaşacak.
58 yaşındaki Mike Tyson, geçen yıl Jake Paul karşısında çıktığı sekiz rauntluk mücadelede aldığı yenilginin ardından yeniden ringe dönmeye hazırlanıyor.
48 yaşındaki Mayweather ise “Bu gösteri maçı, hayranların görmek istediği şey olacak” diyerek karşılaşmayı doğruladı.
Sağlık uzmanları, 58 yaşındaki eski şampiyonun nörolojik riskler taşıdığını savunuyor.
Tyson, yapılan duyuruda “CSI bana Floyd ile ringe çıkmayı teklif ettiğinde, ‘Bu olamaz’ diye düşündüm. Ama Floyd kabul etti” dedi.
‘Ne ben, ne de dünya inanırdı’
Tyson ayrıca şunları söyledi:
Bu karşılaşma, ne benim ne de dünyanın olabileceğine inandığı bir şeydi. Ama boks artık öngörülemez bir döneme girdi. Floyd’un bunu gerçekten yapmak istemesine hala inanamıyorum. Onun sağlığı için tehlikeli olacak ama imzalar atıldı ve bu gerçekleşecek.
Mayweather, kariyerini 50 galibiyetle noktaladıAğırsiklet şampiyonu olarak ün kazanan Mike Tyson, bugüne kadar 154 pound (orta sikletin üstü) üzerinde mücadele etmemiş olan Mayweather ile farklı kategorilerden geliyor.
'Hiçbir rakip mirasımı zedeleyemedi'
Öte yandan Mayweather, son resmi maçına 2017’de UFC yıldızı Conor McGregor karşısında çıkmış ve kariyerini 50 galibiyetle noktalamıştı. Mayweather, Tyson maçıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
30 yıldır bu işi yapıyorum ve hiçbir rakip mirasımı zedeleyemedi. Ben bir şey yapıyorsam, bu büyük ve efsanevi olur. Boks işinde en iyisi benim. Bu gösteri maçı da hayranların görmek istediğini sunacak.
Organizasyonu düzenleyecek olan CSI Sports, perşembe günü yaptığı açıklamada maçın tarihini ve yerini duyurmadı. Maçın, şirketin yeni medya yayın ortaklığıyla birlikte lanse edilmesi bekleniyor.