Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki karakol saldırısına ilişkin ilk açıklama: 'Bağlantıları araştırılıyor'

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. 16 yaşındaki saldırganın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu iki polis şehit olurken, ikisi polis memuru 3 kişi yaralandı.Saldırıda Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile Polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Yaralı polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerden birinin Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Saldırganın herhangi bir karakola şikayeti, UYAP kaydı, suç kaydı ya da daha önce gözaltına alınma veya ifade verme durumu yok. Saldırıda kullanılan pompalı tüfek, babasının 10 yıl önce almış olduğu bir silah” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreninde yaptığı konuşmada saldırıya ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan şunları söyledi:“İzmir’den hepimizi derinden sarsan acı bir haber aldık. Polis merkezine yönelik silahlı saldırı sonucunda iki polisimiz şehit oldu. İki emniyet görevlimiz de yaralandı. Menfur saldırıda şehit olan 1. sınıf emniyet müdürümüz Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın’a Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı polis memuru Ömer Amilağ ve polis memuru Murat Dağlı’ya acil şifalar diliyoruz. Hadisenin faili olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun.”

