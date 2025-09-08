Meteoroloji'den kritik uyarı: 4 bölgede kuvvetli yağış bekleniyor, ani su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'den kritik uyarı: 4 bölgede kuvvetli yağış bekleniyor, ani su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'nin 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu ve Akdeniz'de şiddetli olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, yağışlı bölgede 3-5 derece arası azalacak diğer bölgelerde termometreler 35 dereceyi geçmeyecek. Yağışlı bölgelerde ani su baskınlarına dikkat.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre dört bölgede kuvvetli yağış etkili olacak. Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında)bölge geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yerel dolu yağışı etkili olacak
Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas), Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri ile Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
BURSA (26°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇANAKKALE (28°C)
Parçalı bulutlu
EDİRNE (32°C)
Parçalı bulutlu
İSTANBUL (26°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR (22°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENİZLİ (30°C)
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR (32°C)
Az bulutlu ve açık
MUĞLA (32°C)
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA (33°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA (30°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR (29°C)
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY (31°C)
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA (21°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR (24°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA (24°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR (25°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU (23°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE (25°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP (29°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK (24°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA (28°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN (25°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN (27°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON (25°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM (26°C)
Parçalı bulutlu
KARS (27°C)
Parçalı bulutlu
MALATYA (32°C)
Az bulutlu ve açık
VAN (27°C)
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR (35°C)
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP (32°C)
Az bulutlu ve açık
MARDİN (32°C)
Az bulutlu ve açık
SİİRT (26°C)
Az bulutlu ve açık
