Meteoroloji'den kritik uyarı: 4 bölgede kuvvetli yağış bekleniyor, ani su baskınlarına dikkat
MGM, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını ve dolu riskine karşı dikkatli olun.
MGM, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’de kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını ve dolu riskine karşı dikkatli olun.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre dört bölgede kuvvetli yağış etkili olacak. Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında)bölge geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Yerel dolu yağışı etkili olacakYağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas), Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri ile Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABURSA (26°C)Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlıÇANAKKALE (28°C)Parçalı bulutluEDİRNE (32°C)Parçalı bulutluİSTANBUL (26°C)Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlıEGEAFYONKARAHİSAR (22°C)Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlıDENİZLİ (30°C)Parçalı ve az bulutluİZMİR (32°C)Az bulutlu ve açıkMUĞLA (32°C)Az bulutlu ve açıkAKDENİZADANA (33°C)Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA (30°C)Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR (29°C)Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY (31°C)Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUANKARA (21°C)Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR (24°C)Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA (24°C)Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR (25°C)Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBOLU (23°C)Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE (25°C)Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP (29°C)Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK (24°C)Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA (28°C)Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN (25°C)Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN (27°C)Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON (25°C)Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUERZURUM (26°C)Parçalı bulutluKARS (27°C)Parçalı bulutluMALATYA (32°C)Az bulutlu ve açıkVAN (27°C)Az bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR (35°C)Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP (32°C)Az bulutlu ve açıkMARDİN (32°C)Az bulutlu ve açıkSİİRT (26°C)Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'nin 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu ve Akdeniz'de şiddetli olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, yağışlı bölgede 3-5 derece arası azalacak diğer bölgelerde termometreler 35 dereceyi geçmeyecek. Yağışlı bölgelerde ani su baskınlarına dikkat.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre dört bölgede kuvvetli yağış etkili olacak. Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında)bölge geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yerel dolu yağışı etkili olacak

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas), Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri ile Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

BURSA (26°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇANAKKALE (28°C)
Parçalı bulutlu
EDİRNE (32°C)
Parçalı bulutlu
İSTANBUL (26°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR (22°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENİZLİ (30°C)
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR (32°C)
Az bulutlu ve açık
MUĞLA (32°C)
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA (33°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA (30°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR (29°C)
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY (31°C)
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA (21°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR (24°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA (24°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR (25°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU (23°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE (25°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP (29°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK (24°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA (28°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN (25°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN (27°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON (25°C)
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM (26°C)
Parçalı bulutlu
KARS (27°C)
Parçalı bulutlu
MALATYA (32°C)
Az bulutlu ve açık
VAN (27°C)
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR (35°C)
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP (32°C)
Az bulutlu ve açık
MARDİN (32°C)
Az bulutlu ve açık
SİİRT (26°C)
Az bulutlu ve açık
